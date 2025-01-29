Porsche Taycan GTS, elektrikli otomobil drift rekoru kırdı. Araçla, 46 dakika boyunca 17,50 km katederek hiç durmadan drift atıldı.

Porsche’nin çok sevilen elektrikli otomobili Taycan’ın GTS versiyonu, otomobil meraklılarının çok hoşuna gidecek bir rekora imza attı. Araç, elektrikli bir otomobilde buz üzerinde kesintisiz yapılan en uzun drifte imza atarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Bu ayın başlarında kırılan rekor, Porsche Experience eğitmeni Jeans Richter liderliğinde gerçekleştirildi. Richter, araçla 46 dakika boyunca hiç durmadan drift attı.

132 tur, 17,50 km boyunca drift atıldı

Rekor, Porsche’nin Finlandiya’da bulunan Arctic Center isimli tesisinde kırıldı. Ekibin oluşturduğu 59 metrelik daire şeklindeki buzdan piste çıkan Richter, 46 dakika boyunca 132 turda 17,50 km katederek drift atarak bunu başardı. Böylece önceki rekoru 2,4 km ile geçmiş oldu.

Aslında bu rekor denemesi en başta pek başarılı olmadı. Nedeni ise aracın lastiklerinin pisti bozmasıydı. İlk denemede 11 km civarından sonra iptal edilmek zorunda kaldı. Bunun ardından Michelin’in daha küçük lastikli çivilerine geçildi. Ayrıca pistin bozulmaması için havanın daha soğuk olduğu zamanlar tercih edilmeye başlandı. Tüm bunların ardından rekor kırıldı.

Bu rekorun sadece elektrikli araçlar için olduğunun tekrar altını çizelim. Normal araçlarda ise BMW’nin M5 modeli zirvede yer alıyor. O rekorda, 8 saat ve 374 km durmadan drift yapılmıştı.

Rekora ilişkin paylaşılan video: