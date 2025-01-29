Avrupa vatandaşlığı için en sık araştırılan yöntemlerden biri olan Portekiz Golden Visa programının tüm detaylarını adım adım anlattık.

Türkiye’nin dört bir yanından aileler, özellikle çocuklarının ileride bir ‘B’ planı olarak Avrupa’da daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olabilmeleri için yatırımla AB vatandaşlığı fırsatı sunan Portekiz Golden Visa programına başvuruyor.

Yatırım ile Avrupa Vatandaşı Olmanın Şartları

Türkiye’den taşınmadan Avrupa vatandaşlığı edinebilmek için 500.000 Euro’luk fon yatırımında bulunmak gerekiyor. Fon yatırımı sonrası Portekiz’de yılda sadece 7 gün bulunarak 5 sene sonra ailece Portekiz vatandaşlığı almaya hak kazanılıyor.

Portekiz Golden Visa ile Avrupa vatandaşı olmanın avantajları nelerdir?

Yatırımcı çocuklarının Avrupa’nın tüm ülkelerinde daha iyi bir eğitim alma şansı

Amerika, İngiltere ve Kanada dâhil 192 ülkeye vizesiz seyahat

Ailenizin geleceği için daha iyi bir yaşam kalitesi

Sıfır vergi avantajı

Schengen Bölgesi’nde sınırsız seyahat olanağı

Avrupa’nın sağlık hizmetleri de dâhil tüm sosyal haklarından yararlanabilme

Portekiz Golden Visa’yı Aileler Neden Tercih Ediyor?

Portekiz’in, Türk kökenli aileleri kendisine çeken temel faktörleri arasında pasaport başvurusu için ülkede yaşama zorunluluğu koşmamasıdır. Özellikle, Türkiye’den taşınmadan yatırım karşılığında AB vatandaşlığı kazanmak birçok varlıklı ailenin ilgisini çekiyor çünkü Avrupa’da ülkede yaşamadan vatandaşlığa götüren başka bir ülke bulunmamaktadır.

Portekiz Golden Visa ile elde edilecek Portekiz pasaportu sayesinde çocuklar diledikleri AB ülkesinin tüm devlet okullarında ücretsiz eğitim alabilmektedir. Eğitimleri sonrası ise Avrupa ülkelerinde farklı kültürlerle barış ve uyum içinde yaşayarak geleceklerini güvence altına almalarına olanak tanır. Portekiz pasaportu T.C. vatandaşlarına küresel seyahat özgürlüğü ile Hollanda, Almanya gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde eğitim alma hakkı, yaşama ve çalışma avantajı sunar. Portekiz Altın Vize programı nesiller boyu sürecek cazip bir seçenek olarak değerlendirilmektedir.

Özetle, Portekiz Golden Visa ile elde edilecek Portekiz pasaportu ile aileler Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde tam zamanlı yaşamaya karar vermesi durumunda eğitim ve sağlık gibi tüm kamu hizmetlerine tam erişim hakkına sahip olurlar. Avrupa’da çalışma hakkı ile herhangi bir AB ülkesinde kariyer planlaması yapabilir veya hayallerindeki işi kurabilirler.

2025 Portekiz Golden Visa başvurularında yeni trend ‘banka fonları’

Portekiz Golden Visa başvurularında, artık likidite endişesi veya yatırımıyla ilgili bir güvensizlik yaşamak istemeyen yatırımcılar için banka fonları en güvenli liman olarak değerlendiriliyor.

Portekiz banka fonları, Golden Visa başvurusunda birikimlerini en doğru değerlendirip yatırımlarına banka güvencesiyle değer katmak isteyenler için dizayn edilmiştir. Portekiz banka fonlarında yatırım işlemleri her zaman güvenebileceğiniz banka profesyonelleri tarafından aktif olarak yönetilir.

Portekiz banka yatırım fonları, sürekli olarak Portekiz’deki yatırım fırsatlarını izleyen profesyonel yöneticiler tarafından minimum risk ilkesi ile yönetilir. Profesyonel yöneticiler, Portekiz’deki yatırım fırsatlarını kendi networkleri içinde devam eden bilgi akışı neticesinde, fonun stratejisine bağlı kalmak kaydıyla aktif bir kredi komitesi disipliniyle yönetmektedir.

Portekiz yatırım fonu seçmeden önce, fonun en çok hangi ülkelerden yatırımcı çektiği çok iyi araştırılmalıdır. Piyasada pazarlanan birçok fonun yatırımcıları sadece Golden Visa yatırımcılarından oluşmaktadır. Olası bir program iptalinde bu fonların likiditeyi sağlamaları, fonu Portekiz gerçekliğinde sürdürmeleri son derece zor olacaktır. Portekiz’de fon yatırımı yaparken, yatırımcılarının Portekizli bireysel ve kurumsal yatırımcılardan oluştuğu ve tercihen sahiplerinin bankaların olduğu fon seçenekleriyle ilerlemek en sağlam yöntem olacaktır.

Portekiz’in banka fonları yurtdışı yatırım fırsatları içerisinde ele alınabilecek bir getiri performansına sahiptir. 2025 yılına girerken Portekiz’in yatırım karşılığı oturma izni veren AB ülkeleri arasında en popüleri olmasının diğer bir nedeni de programın Avrupa Parlamentosu’nun onayında ve denetiminde olmasıdır. Portekiz fon yatırımı uzmanı EUPorto yetkililerinden Portekiz banka fonları ve perfomansları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

EUPorto ile Portekiz Banka Fon Yatırımı Yapmanın Avantajları:

Portekiz için profesyonel Golden Visa yatırım danışmanlığı hizmeti alırsınız.

Banka fonlarıyla Portekiz’de lokal yatırımcıların sahip olduğu yatırım avantajlarını elde edersiniz.

Portekiz banka yatırım fonu portföyüyle Golde Visa yatırımınızda portföy çeşitlendirmesi yapabilir ve bilmediğiniz bir ülkedeki riskinizi minimize edebilirsiniz.

Banka fon portföyündeki değer artışlarını internet bankacılığınızla düzenli olarak görüntüleyebilirsiniz.

Özetlemek gerekirse:

Türkiye’deki iş ve aile düzeninizi bozmadan, yani Türkiye’den taşınmadan, banka fonlarına yatırım karşılığında AB vatandaşlığı alınabilen tek ülke Portekiz’dir. Yılda sadece 7 gün Portekiz’de tatil yaparak 5 yıl gibi kısa bir sürede ailece AB vatandaşlığına başvurmak mümkündür. Portekiz vatandaşlığı aynı zamanda AB vatandaşlığı anlamına gelir.

Portekiz Golden Visa uygulaması ilk etapta Avrupa Birliği ülkelerinde tam serbest dolaşım hakkı sağlar. Portekiz vatandaşlığı aldıktan sonra ise İsviçre dâhil 27 AB ülkesinde, önceden izin almaksızın dilediğiniz şehre yerleşebilir, istediğiniz bir işte çalışabilir, şirket kurabilirsiniz; çocuklar eğitim almak veya yaşamak için bu ülkelere yerleşebilir. Ek olarak, Portekiz pasaportuyla ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelere vizesiz seyahat edilebilir.

Oysa, örneğin Yunanistan Golden Visa programında Yunan vatandaşlığını alabilmek için ülkede 7 sene boyunca her yıl en az 183 gün yaşama şartı bulunur. Bu yüzden, yukarıdaki avantajları elde edebilmek Yunanistan Golden Visa uygulamasında neredeyse imkânsızdır.

Danışmanlık almak önemli:

EUPorto, yurtdışı yatırım yoluyla Avrupa oturum izni ve Portekiz vatandaşlığında uzman, Türkiye merkezli, alanında lider bir danışmanlık firması. EUPorto, sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif ve Portekizceye hâkim, Golden Visa fon yatırımında bilgili ve deneyimli finansal danışmanlardan oluşan kadroya sahip.

Portekiz Golden Visa uygulamasıyla Portekiz vatandaşlık ve Avrupa’da yatırımla oturum programına katılabilmek sadece ciddi ve güvenilir bir yatırım planlaması ile mümkündür. EUPorto tüm Golden Visa başvuru dosyalarının zamanında, doğru ve akılcı bir şekilde sonuçlanabilmesi için yatırımcılarıyla birlikte A’dan Z’ye koordineli çalışıyor ve her aşamada butik bir çalışma konseptiyle ilerliyor.

EUPorto doğruluk, dürüstlük ve açıklık prensipleri üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkeler, EUPorto isminin Portekiz Golden Visa alanında Türkiye’de ve Portekiz’de tanınan pazar lideri bir marka olmasını sağlamıştır.

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