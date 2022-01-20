Twitch Türkiye'nin en başarılı yayıncılarından olan 'Pqueen' Pelin Baynazoğlu, yayın esnasında yaptığı bir dans sebebiyle hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yayıncı, bu dans sebebiyle ifade vermeye gittiğini belirtti.

Son dönemlerde büyük ses getiren kara para aklama ve dolandırıcılık vakaları sonrası Twitch kimi yayıncılarını kaybederken kimi yayıncılar da platformdaki yayınlarına devam ediyorlar. Pqueen ismi ile tanıdığımız Pelin Baynazoğlu da yayınlarına devam eden isimler arasında.

Kara para aklama skandalı henüz yeni gündeme gelmişken bir yayınında kişisel bilgileri paylaşılan ve oldukça zor bir süreçten geçen Pqueen, şimdi de bambaşka bir olayla karşı karşıya. Bugün attığı bir tweet ile 'aşırı komik bir konuda' hakkında soruşturma başlatıldığını duyuran Pqueen, gerçekleştirdiği son yayınında soruşturmanın gerekçesini açıkladı; yayını esnasında yaptığı bir 'dans'.

'Yaşasın ırkımız dansı' sebebiyle soruşturma başlatılmış:

Pqueen'in aylar önce gerçekleşen bir yayını esnasında 'Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel kırkımız' sözlerine eğlenceli bir dansla eşlik ettiği görüntüler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılmış. İlk olarak gün içinde Twitter'da attığı bir tweet ile, sebebini açıklamadan ifade verdiğini söyleyen Pqueen, takipçilerine bir de 'ipucu' bırakmıştı.

Ardından bu akşam gerçekleştirdiği yayında durumu açıklığa kavuşturan yayıncı, söz konusu dans sebebiyle hakkında soruşturma başlatıldığını ve ifade verdiğini söyledi. Konunun en dikkat çekici yanı ise bu video ile Pqueen'in 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçlamasıyla karşı karşıya kalması.

Duruma sebep olan şey ise bu dansın bir şahıs tarafından CİMER'e şikayet edilmesi. Başarılı yayıncı aynı zamanda söz konusu olayın gidişatı hakkında belirsizlik olduğunu ve durumun bir davaya dönüşebileceğini de ekledi. Pqueen yaptığı yayında bir de hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması olduğunu söyledi. Bunun sebebi ise isminde Pqueen geçen bir TikTok hesabının yaptığı bir paylaşım.