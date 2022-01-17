Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve milyonlarca dolarlık olduğu bilinen kara para aklama olaylarında yer aldığını itiraf eden Panky isimli yayıncı, dün yeniden Twitch'te yayın yapmaya başladı. Kendisinin neredeyse hiçbir şey olmamış gibi tekrar yayınlara dönmesiyse büyük tepkiye neden oldu.

Oyun ağırlıklı canlı yayın platformu Twitch, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de çok büyük bir skandalla gündeme gelmişti. Twitch verilerinin sızdırılması sayesinde aydınlığa çıkan bilgiler, Türkiye’de aralarında büyük yayıncıların ve e-sporcuların da olduğu pek çok kişinin haksız ve yasa dışı yollardan yüksek miktarlarda para kazandığını gösteriyordu.

Twitch’in dahili bağış sistemi Bit üzerinden yapılan bu dolandırıcılıkta birtakım kişiler, özellikle çalıntı kredi kartlarından yayıncılara büyük miktarlarda bağış atıyor, ardından bu bağışın büyük çoğunluğunu kripto para olarak geri istiyordu. Geriye kalan miktarsa yayıncıya kalıyordu. Twitch dolandırıcılığında son olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye’de onlarca kişi gözaltına alınırken, geçtiğimiz gün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Twitch’teki dolandırıcılıkta yer aldığını itiraf eden Panky, yayın hayatına geri döndü

‘Fake bit’ olarak da isimlendirilen bu dolandırıcılığa karıştığı iddia edilen eski e-sporcu Uğur ‘Panky’ Taş, verilerinin ortaya çıkmasının ardından herkese açık bir açıklama yaparak bu olaylarda yer aldığını itiraf etmişti. Bu açıklamanın ardından Twitch’teki yayınlarına da son veren Panky, dünse haksız ve yasa dışı yolla bu dolandırıcılık tuzağında para kazandığı Twitch’e yeniden döndü.

Panky’nin bu olaylarda yer almasına rağmen Twitch tarafından herhangi bir yaptırıma maruz bırakılmadan (Twitch, yalnızca Panky değil, hiçbir yayıncıya ilişkin yaptırım gerçekleştirmedi.) platforma geri dönmesi, sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu. Öte yandan Panky ve takipçilerinin yayındaki tavrıysa tartışmaların daha büyük boyutlara ulaşmasına neden oldu.

Panky, yayınında bu kişilerle iş yaparken “Enayiler gibi komisyon da vermedik.” gibi ifadeleri, ‘geri dönüş’ yayınında 10 binden fazla izleyici tarafından izlenmesi ve suçunu yayında defalarca kabul etmesine rağmen bit dolandırıcılığı hakkında dönen espiriler, pek çok kişinin midesini kaldırdı. Bu kişilere izleyicilerden tepkiler gelirken, bazı ünlü yayıncılar da durum hakkında paylaşım yaptı.

Twitch dünyasından gelen bazı tepkiler

Jahrein, hikâyesinde yaptığı paylaşımlardaysa şu ifadelere yer verdi:

“Canım benim bak Twitch’i bıraktım hala arkamdan konuşuyorsunuz. Ben o platforma yıllarımı verdim ama sözleşmemi tek taraflı fesih edecek kadar iğrendim sizden. Hâlâ korkudan arkamdan konuşuyorsunuz. Gittim kardeşim gittim. Güzel insanları aldım ve gittim. Hırsız arkadaşlarınız yayına geri döndü. Keyfi keka bir şekilde meme bile yapıyor hırsızlığıyla ilgili. Ele geçirin Twitch’i. Hiç umrunuzda olmayan, hatta nefret ettiğiniz 70 IQ fanboylarınızla yaşayın giddin artık. İstediğiniz oldu. Salın beni. Adam platformu ******, hırsızlık yapmış, hala banlanmayı bırak partnerliği duruyor. Derdi nimodaki popülerlik sistemi. Senin ben sıfatına *******.”

“Arkadaşlar sinirlendiğim şey şu: Adam çıktı yayında kendi ağzıyla dedi ki ‘Ben hırsızlık yaptım aga.’ Şimdi yayınlara tekrar başlamış, diyolar ki ‘Abi benim karttan para çekme’, gülüyor falan. Şaka gibi yani.”

“Yayın yaptığınız platformda, ekibinizin içinde bunca insan yapmışken bu işi, hâlâ görüşüyorsunuz her gün, adamların yayınlara geri dönüşünü gülerek, mutlu bir şekilde, gururlu bir şekilde duyuruyorsunuz; hırsızlık yaptığı itiraf eden insanların.”

Twitch’e geri dönen ve dolandırıcılık olayına karıştığı bilinen yayıncılar Panky ile sınırlı değilken, bu konuda Twitch’ten halen bir açıklama gelmemesi, bu yayıncılarla olan partnerliklerin devam etmesi de ayrı bir tartışma konusu.

Twitch'te dönen olayları yeniden hatırlamak, bilmiyorsanız öğrenmek için: