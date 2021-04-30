Amerikan hapishaneleri hakkında bildiğimiz her şeyi öğrendiğimiz ve çoğu kişinin izlediği ilk yabancı dizi olan unutulamaz Prison Break dizisi, yıllar önce final yapmış olmasına rağmen hala dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip. Dizinin en sıkı hayranlarının bile pek çoğunu bilmediği, Prison Break hakkındaki enteresan detayları anlattık.

ABD Fox kanalında ilk kez 2005 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2009 yılında final yapan, hayranların istekleri doğrultusunda 2017 yılında 5. sezonu çekilen efsane dizi Prison Break yıllar önce bitmiş olmasına rağmen bugün bile dünya çapında milyonlarca sıkı hayrana sahip. Ülkemizde de popüler olan Prison Break dizisi, bir kuşak için yabancı dizilerin ne olduğunu öğreten ve farklı dünyaları keşfetmemizi sağlayan yapım olmuştur.

Prison Break kısaca bir hapishaneden kaçış hikayesidir. Michael Scofield, abisini kaçırmak için hapishanenin haritası dövme olarak vücuduna yaptırır ve kendini bir şekilde içeri attırır. Sonrasında yaşananlar ise hem bize Amerikan hapishaneleri hakkında bildiğimiz her şeyi öğretmiştir hem de aksiyonun böylesi de oluyormuş dedirtmiştir. Dizinin sıkı hayranlarının bile hepsini bilmediği, Prison Break dizisi hakkındaki bazı enteresan bilgileri anlattık.

Prison Break hakkında şaşırtan bilgiler:

Dövmeleri yapmak saatler sürüyordu.

Hapishanede Prison Break izlemek yasaktır.

Dizi az kalsın yayınlanmayacaktı.

Sara aslında ilk sezonda ölecekti.

Bazı karakterler, eski ABD başkanlarının adlarını taşıyorlar.

Dizideki oyuncuların pek çoğu daha önce tutuklanmıştır.

İki kardeş, dizide kendi hikayelerinin anlatıldığını iddia ederek dava açtılar.

Blue-Ray formatında ilk dağıtılan dizi Prison Break olmuştur.

Dizide çok büyük bir mantık hatası var.

Başroller son dakikada kadroya alındı.

O meşhur dövmeleri yapmak saatler sürüyordu:

Dizinin omurgası, küçük kardeşin abisini hapishaneden kaçırmak için vücuduna hapishanenin dövmesini yaptırarak hapishaneye girmesidir. Yani dizinin asıl olayı dövme. Elbette Michael Scofield karakterini canlandıran Wentworth Miller’a bu dövme gerçekten yapılamazdı. Bu nedenle dövmenin göründüğü her sahne öncesi tam 4,5 saat boyunca bu dövme oyuncunun vücuduna çiziliyordu. Dövmenin göründüğü sahne sayısını düşündüğümüz zaman çalışanlar için üzülmemek elde değil.

ABD Hapishanelerinde Prison Break izlemek yasaktır:

Dışarıdan bir insan olarak Prison Break dizisini eğlenceli bir aksiyon olarak izliyoruz. Ancak hapishanede bir mahkum olduğunuzu düşünürseniz hapishaneden kaçmak için bir eğitim programına benziyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan 13 hapishanede Prison Break izlemek yasaktır. Ortak alanda kullanılan televizyonlarda, dizinin yayın saatinde Fox kanalını açmak yasaktır. Evet, tekrar bölümleri de dahil.

Dizi az kalsın yayınlanmayacaktı:

Bugün bir efsaneye dönüşen tüm yapımlar gibi Prison Break dizisi de ilk teklif edildiğinde reddedilmişti. Fox yöneticileri bu dizinin uzun soluklu olamayacağını düşünmüşlerdi. Ta ki proje Steven Spielberg’in dikkatini çekene kadar. Spielberg, Prison Break’i bir mini dizi yapmak istemişti. Neyse ki Fox yöneticileri konuyu bir daha görüşerek projeyi onayladılar ve 24 bölümlük bir mini dizi yerine yıllar süren bir efsane izleyebildik.

Sara aslında ilk sezonda ölecekti:

Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Sara Tancredi’nin aslında ilk sezonda aşırı doz uyuşturucudan ölmesi planlanmıştı. Ancak seyirci bu karakteri o kadar çok sevdi ki yazarlar, karakteri öldürmeye kıyamadılar. 3. sezonda ölüp 4. sezonda bir şekilde yeniden diziye dahil olması da yine seyircilerin sevgisi sayesinde olmuştur. Şu karakterleri kafanıza göre öldürmeyin işte, olmuyor.

Bazı karakterler, eski ABD başkanlarının adlarını taşıyorlar:

Nedendir bilinmez, dizide sevdiğimiz ya da nefret ettiğimiz bazı karakterlerin adları gerçekten yaşamış ABD başkanlarından geliyor. ‘T-Bag” Bagwell karakteri adını başkan Theodore Roosevelt’ten, Lincoln Burrows karakteri adını başkan Abraham Lincoln’den, “C-Note” Franklin karakteri ise adını başkan Benjamin Franklin’den almıştır. Tekrar edelim, nedendir bilinmez ama enteresan bir detay.

Dizideki oyuncuların pek çoğu daha önce tutuklanmıştır:

Müdür Henry Pope karakterine hayat veren oyuncu Stacy Keach, uyuşturucu bulundurma suçundan İngiltere’de 6 ay hapis yatmıştır. Oyuncu, bu deneyimin rolü için faydalı olduğunu söylemiştir. Dizideki tek sabıkalımız Keach değil. Oyuncular Robin Tunney ve Danay Garcia dışındaki diğer 15 karakterin tamamı bir zamanlar tutuklanmışlardır. Ancak ABD yasalarının önüne geleni tutuklamaya müsait bir ortam oluşturduğunu düşündüğümüz zaman bu durum çok da korkutucu değil.

İki kardeş, dizide kendi hikayelerinin anlatıldığını iddia ederek dava açtılar:

Prison Break bir hapishaneden kaçış hikayesi olsa da asıl anlatılan iki kardeşin hikayesidir. Bu durumu gören ve 1964 yılında gerçekten abisini çocuk hapishanesinden kaçırarak 4 yıl firar etmeyi başaran, sonunda yakalanan ancak tüm suçlardan aklanan bir kardeş ve abisi; Prison Break dizisinin kendi hikayelerini anlattığını iddia ederek dava açtılar. Hatta iki kardeş, hikayelerini Fox’a gönderdiklerini bile iddia ettiler ancak kanal yöneticileri bunu reddetti ve dava düştü. Yine de akıllarda ufak bir soru işareti kalmadı desek yalan olur.

Blue-Ray formatında ilk dağıtılan dizi Prison Break olmuştur:

Bugün nostaljik bir izleme formatı olsa da zamanında Blue-Ray, sunduğu görüntü kalitesi ile tüm film - dizi sevenlerin rüyalarını süslüyordu. DVD kalitesinin üstüne çıkan Blue-Ray formatında yayınlanmış ilk dizi Prison Break’tir. Bunun en büyük nedeni, o güne kadar insanların dizileri yalnızca televizyondan takip etmek istediklerinin düşünülmesiydi. Ancak Prison Break bunu kırdı ve belki de ilk kez bir grup genç ‘Hadi bu gece bütün sezonu izleyelim!’ dedi.

Dizide çok büyük bir mantık hatası var:

Michael Scofield, kaçışının ilk adımı olarak hücresinde bulunan klozeti söküyor ve oradan girdiği blok boşlukları arasında ilerleyerek kaçış rotasını kazıyor. Güzel plan değil mi? Peki, klozetin gider borusu nerede? Bu ayrıntıya dikkat etmek için tesisatçı olmaya gerek yok ancak yazarlar ve yapımcılar bu durumu göz ardı etmişlerdir. Kurgu dizi ve filmlerde bu tür mantık hatalarını sık sık görürüz. Ancak belgesel izlemiyoruz sonuçta, her şey gerçek hayattaki gibi olsa nasıl eğleneceğiz?

Başroller son dakikada kadroya alındı:

Büyük prodüksiyona sahip dizi ve filmlerde genelde ilk olarak başrol ve diğer ana roller belirlenir. Bunun üzerine bir oyuncu ekibi kurmak daha kolaydır ancak Prison Break dizisinde böyle olmadı. Michael Scofield karakterini canlandıran oyuncu Wentworth Miller çekimler başlamadan 5 gün önce, Lincoln Burrows karakterini canlandıran oyuncu Dominic Purcell ise çekimler başlamadan 72 saat önce kadroya katılmıştır. İyi ki de katılmışlardır.

Amerikan hapishaneleri hakkında bildiğimiz her şeyi öğreten ve pek çoğumuzun yabancı dizi tutkusunu alevlendirmiş olan Prison Break dizisi hakkında en sıkı hayranların bile hepsini bilmediği bazı ilginç bilgileri anlattık. Dizi ile ilgili listede olmayan farklı detaylar biliyorsanız yorumlarda paylaşabilirsiniz.