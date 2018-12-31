PS4'ten 2018'e Veda Videosu: "2019'da Görüşmek Üzere"

Yılın son gününe girdiğimiz saatlerde, PlayStation severler için yeni yıla merhaba videosu yayınlandı.

2018, muhtemelen Sony'nin tüm eforunu PlayStation 4 için harcadığı son yıl oldu. Belki de ömrünün son 1-2 yılına giren PS4 için rüya gibi bir yıl geçti diyebiliriz. Birbiri ardına patlayan konsola özgü oyunlar, Tomb Raider ve Far Cry 5 gibi AAA yapımlar derken oldukça zengin bir oyun portföyü oluştu.

2018'de Çıkan PS4 Oyunlarından Bazıları

Marvel’s Spider-Man

Assassin’s Creed Odyssey

SoulCalibur VI

Monster Hunter World

Detroit: Become Human

God of War

Hitman 2

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom

Fortnite

Shadow of the Tomb Raider

Yakuza 6

Shadow of the Colossus

Tetris Effect

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Beat Saber

FIFA 19

Far Cry 5

Destiny 2: Forsaken

Call of Duty: Black Ops 4

Dragon Ball FighterZ

Playerunknown’s Battlegrounds

Spyro Reignited Trilogy

Red Dead Redemption 2

Sony'nin yayınladığı video, "Oynadığınız için teşekkürler. 2019'da görüşmek üzere!" mesajıyla son buluyor. Umuyoruz 2019 yılında PS5'e dair daha heyecan verici gelişmelerle karşınızda olacağız.