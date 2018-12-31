  • PS4'ten 2018'e Veda Videosu: 2019'da Görüşmek Üzere

PS4'ten 2018'e Veda Videosu: "2019'da Görüşmek Üzere"

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Yılın son gününe girdiğimiz saatlerde, PlayStation severler için yeni yıla merhaba videosu yayınlandı.

2018, muhtemelen Sony'nin tüm eforunu PlayStation 4 için harcadığı son yıl oldu. Belki de ömrünün son 1-2 yılına giren PS4 için rüya gibi bir yıl geçti diyebiliriz. Birbiri ardına patlayan konsola özgü oyunlar, Tomb Raider ve Far Cry 5 gibi AAA yapımlar derken oldukça zengin bir oyun portföyü oluştu.

2018'de Çıkan PS4 Oyunlarından Bazıları

  • Marvel’s Spider-Man
  • Assassin’s Creed Odyssey
  • SoulCalibur VI
  • Monster Hunter World
  • Detroit: Become Human
  • God of War
  • Hitman 2
  • Ni No Kuni II: Revenant Kingdom
  • Fortnite
  • Shadow of the Tomb Raider
  • Yakuza 6
  • Shadow of the Colossus
  • Tetris Effect
  • Astro Bot Rescue Mission
  • Moss
  • Beat Saber
  • FIFA 19
  • Far Cry 5
  • Destiny 2: Forsaken
  • Call of Duty: Black Ops 4
  • Dragon Ball FighterZ
  • Playerunknown’s Battlegrounds
  • Spyro Reignited Trilogy
  • Red Dead Redemption 2

Sony'nin yayınladığı video, "Oynadığınız için teşekkürler. 2019'da görüşmek üzere!" mesajıyla son buluyor. Umuyoruz 2019 yılında PS5'e dair daha heyecan verici gelişmelerle karşınızda olacağız.

Kaynak : https://twinfinite.net/2018/12/ps4-trailer-2018/
Etiketler: sony
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