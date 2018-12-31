PS4'ten 2018'e Veda Videosu: "2019'da Görüşmek Üzere"

2018, muhtemelen Sony'nin tüm eforunu PlayStation 4 için harcadığı son yıl oldu. Belki de ömrünün son 1-2 yılına giren PS4 için rüya gibi bir yıl geçti diyebiliriz. Birbiri ardına patlayan konsola özgü oyunlar, Tomb Raider ve Far Cry 5 gibi AAA yapımlar derken oldukça zengin bir oyun portföyü oluştu.
2018'de Çıkan PS4 Oyunlarından Bazıları
- Marvel’s Spider-Man
- Assassin’s Creed Odyssey
- SoulCalibur VI
- Monster Hunter World
- Detroit: Become Human
- God of War
- Hitman 2
- Ni No Kuni II: Revenant Kingdom
- Fortnite
- Shadow of the Tomb Raider
- Yakuza 6
- Shadow of the Colossus
- Tetris Effect
- Astro Bot Rescue Mission
- Moss
- Beat Saber
- FIFA 19
- Far Cry 5
- Destiny 2: Forsaken
- Call of Duty: Black Ops 4
- Dragon Ball FighterZ
- Playerunknown’s Battlegrounds
- Spyro Reignited Trilogy
- Red Dead Redemption 2
Sony'nin yayınladığı video, "Oynadığınız için teşekkürler. 2019'da görüşmek üzere!" mesajıyla son buluyor. Umuyoruz 2019 yılında PS5'e dair daha heyecan verici gelişmelerle karşınızda olacağız.