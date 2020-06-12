Sony’nin dün gerçekleştirdiği PlayStation 5 lansmanında tanıtılan oyunlardan biri de Project Athia olmuştu. Square Enix çatısı altındaki Luminous Production tarafından geliştirilen yapım, oyuncuları olağanüstü detaylara sahip, son derece heyecanlı bir dünyaya çağırıyor.

Uzun ve heyecanlı bir bekleyişin ardından dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte PlayStation 5’i tanıtan Japon devi Sony, lansmanın ilk bölümünü yeni nesil konsolu için geliştirilen oyunların tanıtımlarına ayırmıştı. Bunların arasında en dikkat çekenlerden biri de, Square Enix’in çatısı altındaki Luminous Production tarafından geliştirilen Project Athia olmuştu.

Final Fantasy XV oyununun geliştirilme sürecinde çok önemli bir rol üstlenen Luminous Production, henüz iki yıllık bir stüdyo olmasına rağmen dikkat çeken bir yapıma imza atmış gibi görünüyor. En azından yayınlanan fragman ve oyun içi görüntüler, bu intibayı yaratıyor.

Project Athia, Luminous Production tarafından PlayStation 5'e özel olarak geliştiriliyor

Sony PlayStation’ın blog sayfasında Project Athia hakkında bir yazı kaleme alan Luminous Productions’ın başkanı ve oyun yönetmeni Takeshi Aramaki, en son teknolojileri sanatla birleştiren tamamen yeni bir oyun deneyimi ortaya koyduklarını söyledi.

Vizyonlarının PlaySation 5 ile hayat bulduğunu belirten Aramaki, “Project Athia, oyuncuları güzelliğin, umutsuzluğun ve dehşetin bir arada olduğu geniş ve ayrıntılı bir dünyaya taşınmayı dört gözle bekliyor” dedi. Bu projede, PS5 donanımının heyecan verici potansiyelinden tam olarak yararlanmak için çalıştıklarını ifade eden oyun yönetmeni, bu sözleriyle heyecanı daha da artırdı.

"Project Athia, PS5'in heyecan verici donanımından sonuna kadar yararlanacak"

PS5’e özel olarak geliştirilen Project Athia, fantastik unsurlarla bezenen büyüleyici bir evrene sahip olacak. Sanatsal görselliği merkezine koyan bir yapım, oyuncuları aksiyon ve maceranın doruk noktasına çıktığı benzersiz bir dünyaya götürecek. Project Athia hakkında fazla detay paylaşmayan Aramaki, gelecekte oyuna dair daha fazla bilgi vereceklerini açıkladı.

Şimdilik oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor, ancak Project Athia’nın ilk etapta sadece PlayStation 5 için satışa çıkacağını kesin olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla diğer platformlar oyuna kavuşmak için uzunca bir süre beklemek zorunda kalabilir. Project Athia’nın fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Project Athia fragmanı