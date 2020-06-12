PlayStation 5 Oyunlarını Nasıl Buldunuz? [Anket Sonucu]

Sony, PlayStation 5’in ilk büyük etkinliğinde yeni nesil konsolda yer alacak oyunlara odaklandı. Grafiklerin gişe rekortmeni olan görsel efektli filmlerin kalitesine geldiği PlayStation 5 oyunları için Telegram kanalımızda bir anket düzenledik. Sonuçlarını açıklıyoruz.

PlayStation 5 üzerine Sony bugüne kadar pek çok resmi etkinlik gerçekleştirdi. Konsolun üzerindeki perdeyi yavaş yavaş kaldıran Japon devi, beklentileri yüksek tutumayı başardı. Gerçekleştirilen son etkinlikte ise pek çoğunu ilk kez gördüğümüz oyunların oluşturduğu uzun bir fragman şöleni bizi karşıladı. Etkinliğin sonunda Sony, PlayStation 5’in ve tüm aksesuarlarının tasarımını da paylaştı.

Ancak asıl önemli konu bu tasarıma sahip cihazın bize, yani oyunculara hangi imkanları sunacağıydı. PlayStation 5 oyunları, grafik kalitesi anlamında beklentileri fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Hem daha önce gördüğümüz oyunlara gelecek güncellemeleri hem de yeni oyunları gördüğümüz tüm fragmanlar, artık oyunda yeni bir çağın başlangıcına da işaret ediyor. Hatta bağımsız olarak atfedilen, büyük bütçeli yapımların yanında görsel kalite açısından her zaman geride kalan oyunlarda bile durum böyle idi.

Webtekno Telegram kanalında düzenlediğimiz ankete yaklaşık 2.400 kişi katıldı:

Sonuçlara göre etkinliği Webtekno ile birlikte takip edenlerin %24’ü tanıtılan tüm oyunları beğendi. Liste epey kalabalık olduğu için arada beğenilmeyen oyunlar da vardı, bu nedenle takipçilerimizin %41’i “Çoğunu beğendim” seçeneğiyle fikrini belirtti. Bu iki seçenek ile toplamda %65’lik kesimin PlayStation 5 oyunlarına karşı ilgili olduğunu, gösterilen yeni nesil oyunları genel anlamda sevdiğini söyleyebiliriz.

Ankete katılım sağlayanların %35’i ise PlayStation 5 oyunlarının çoğunu ya da hiçbirini beğenmedi. Her ne kadar beğenenlerin sayısı fazla olsa da %35, büyük bir oyuncu kitlesinin PlayStation 5’i daha şimdiden hoş karşılamadığını gösteriyor. Elbette bu seçeneği işaretleyenler arasında radikal şekilde PC oyunculuğuna bağlı, konsol karşıtı takipçilerimiz de yer alıyordur. Öyle ya da böyle Sony, yaptığı her işi oyunculara sevdirmek zorunda. Aksi takdirde PlayStation 5’in ilk yılları o kadar da parlak geçmeyebilir.

Telegram kanalımızda gündeme ilişkin fikirlerinizi belirtebileceğiniz anketleri ve en sıcak gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Siz de 25 bin takipçimizin arasına katılabilirsiniz.

