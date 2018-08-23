Psikologların Motive Olamayanlar İçin İlginç Tavasiyesi

Eğer motive olamamakla, baş koyduğunuz bir işte yeterli özgüveni ve çabayı gösterememekle cebelleşiyorsanız, bu ilginç tavsiyeler işinize yarayabilir.

Ayelet Fishbach ve Lauren Eskreis-Winkler isimli iki psikolog, motive olmakta ilgili sorun yaşayanlar için enteresan bir teori ortaya attı. Genel geçer olarak bilinen bir fikir vardır: Bir konuda başarısızsanız, ne yapacağınızı bilemiyorsanız veya o konuda motive olamıyorsanız size bu konuda daha önce başarılı olan ve alanında uzman birinden tavsiye almanız önerilir.

Bu iki bilim insanı ise size başka bir şey öneriyor: Tavsiye almayın, tavsiye verin. Bunu biri tarafından yönetilmeyen ve birebir gelişen bir grup terapisi gibi düşünebilirsiniz. Sorunlarınızı sizinle paylaşan, benzer dertlerden paydaş olduğunuz birine tavsiye verin. Yine aynı bilim insanlarına göre tavsiye verdiğiniz kişiden çok özgüveni artan, motive olan ve yanlışlarının farkında olan siz oluyorsunuz.

Yapılan araştırma sonucunda istatistiksel veriler de paylaşılmış: Buna göre işsizlikle cebelleşen ve iş bulma konusunda hevessiz olan bir grup insanın birbirine tavsiyelerde bulunması istenmiş. Bu tavsiye verip alma süreci sonucunda, deneye katılan kişilerin %68'i iş bulmak için çalışmalara başlamış. Benzer bir deneyde de para biriktirmekte zorlanan insanların benzer kişilere verdiği tavsiyeler sonucunda %72 oranında başarı elde edilmiş.

Düşününce bu araştırma hiç de mantıksız gelmiyor: Yaşadığınız problemlerin başkalarına olan etkisini ölçüp biçerken, bu sorunları onların penceresinden değerlendirirken aslında karşı tarafa kendinizi yansıtıyorsunuz. Bu sebeple de sonuç çoğunlukla olumlu oluyor; denemeye değer değil mi?

Şunu da unutmamak gerek dostlar; her olumsuzluğa rağmen bu hayatta sizin için en önemli ve kaybedilemez kişi, şu anda bu satırları okuyan kişidir. Kendinizi sevmedikçe yalnızlaşmak, olumsuzlaşmak bunun hemen sonrasında gelecektir.