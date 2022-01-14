Akaryakıt Bayilerinden Vatandaşı Tedirgin Edecek Talep

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) artan maliyetlerin ardından akaryakıt bayilerinin taleplerini açıkladı. Genel Başkan İmran Okumuş, bayilerin kâr payının en az %15 seviyesinde olmasını ve yıllık enflasyon oranında artırılmasını talep ettiğini duyurdu.

Hepimizin bildiği gibi ülkemizdeki birçok alanda uygulanan zamlar vatandaşı vurmuştu. Akaryakıt da zam gelen alanların başında yer alıyordu. 2022 yılının başlaması ile de birçok vatandaşı üzen yeni akaryakıt zam haberlerini sizlerle paylaşmıştık. Bunun yanı sıra son bir yılda akaryakıt fiyatlarının neredeyse iki kat yükseldiğini de sizlere aktarmıştık.

Şimdi de Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş’tan araç sahiplerini tedirgin edebilecek bir açıklama geldi. Okumuş, PÜİS Başkanlar Kurulu ile akaryakıt bayilerinin sorunlarının tartışıldığı toplantının ardından bayilerin taleplerini paylaştı.

Bayilerin kâr payı en az %15 olmalı

Toplantı sonrasında Okumuş tarafından yapılan yazılı açıklamalarda akaryakıt bayilerinin, kâr payının en az yüzde 15 seviyesinde olmasını ve yıllık enflasyon oranına göre arıtılmasını talep ettiği ifade edildi. Bunun yanı sıra maliyetlerde yaşanan artıştan bayilerin olumsuz etkilendiği, mevcut kâr payı ile de bayilerin zarar ettiği yapılan açıklamalar arasında yer aldı.

Konu hakkında bir rapor hazırladıklarını aktaran Okumuş açıklamalarında, “Raporumuzda bulunan rakamlarla bayilerin mevcut kâr pay nedeniyle zarar ettiğini net bir şekilde ortaya koyduk. Kâr payının en az yüzde 15 olması ve her yıl enflasyon oranında artırılması talebimizi içeren raporu başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, TBMM Enerji Komisyonu Başkanlığı’na, siyasi partilerimizin Grup Başkanvekillerine, milletvekillerine ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ilettik” ifadeleri kullanıldı.

Hükümet yetkilileri ile görüşmelerde bulunduklarını belirten Okumuş, yetkililerin konu hakkında ikna edildiğini ve edilen zarar konusunda fikir birliğinde olduğunu da sözlerine ekledi. PÜİS Başkanı buna ek olarak günde 10 bin litre satan bir bayinin ayda 54 bin lira zarar ettiğini belirterek kâr payının önemini vurguladı.