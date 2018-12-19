Purism Librem 5, Yeni Yılın Başlarında Ortaya Çıkacak

Akıllı telefon piyasasının hakim işletim sistemleri olan iOS ve Android'e rakip olması beklenen PureOS işletim sistemli Purism Librem 5'in erken erişim geliştirme kitleri ortaya çıktı.

Yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde karşınıza pek çok marka ve model çıkabilir. Ancak işin özüne baktığınızda tüm seçeneklerin ya iOS ya da Andriod işletim sistemi kullandığını, daha da önemlisi eğer aynı yılda üretilmişlerse benzer donanıma ve özelliklere sahip olduğunu görürsünüz. Dolayısı ile seçenek bol gibi görünse de aslında çoğu telefon kalbinde aynı telefonu barındırır.

Bir donanım üreticisi olan Purism, yukarıda anlattığımız durumu bozmak için kendi akıllı telefonunu geliştirmeye karar verdi. Librem 5 adlı bu akıllı telefonun en önemli özelliği ise Android işletim sistemi yerine Linux tabanlı PureOS işletim sistemini kullanıyor olması. Purism Librem 5 uzun süredir geliştirme aşamasında. Ancak son ürüne fazla uzakta olmayabiliriz.

Yukarıdaki görsellerden da anlayabileceğiniz gibi Librem 5’in geliştirme kitleri ortaya çıkmış durumda. Bu da cihazın gelecek yılın başlarında nihai sürümü ile karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Purism’in özelleştirilmiş i.MX8M donanımına dayanan cihaz, güvenlik ve gizlilik özellikleriyle ön plana çıkacak. Purism’in iki dev oyuncunun bulunduğu bir pazarda 3. bir ekosistem olarak yer alacağını düşünürsek, piyasada tutunmasının çok da kolay olmayacağını söyleyebiliriz.