Puzzle'lar, eğlence veya rahatlamak için yapılan, kimi zaman da kafa yakan aktivitelerden biri. Son yıllarda teknolojinin hayatımıza girmesiyle akıllı telefonların ekranlarına hapsolsak da, puzzle paylaşımları Instagram'da yeni trend olarak yükseliyor.

Dijital teknolojinin hayatımıza girmesiyle geri planda kalan puzzle'lar, sosyal medya sayesinde yeniden trend haline geliyor. Bununla birlikte popüler kültürün de Instagram'daki puzzle paylaşımları üzerindeki etkisi büyük. Netflix'in The Circle dizisinin yıldızı Miranda Bissonnette, boş zamanlarını puzzle yaparak geçirdiğini belirtti. Ayrıca yıldız oyuncu Tobey Maguire de puzzle ile yakından ilgilenen ünlülerden biri.

Instagram'da #puzzlelover #puzzlesofinstagram ve #puzzletime gibi etiketlerde yapılan paylaşımlar gitgide artıyor ve yüz binlerce görüntüleme alıyor. Yine aynı şekilde TikTok'ta da #jigsawpuzzle ile etiketlenen videolar 1,3 milyondan fazla kez izlendi. Kullanıcılar binlerce, bazen on binlerce parçadan oluşan dev puzzle görüntüleri paylaşarak başarılarını sergiliyor.

Puzzle yapan insanların yaş ortalaması da gittikçe gençleşmeye başladı. Dünya Puzzle Federasyonu Başkanı Alfonso Alvarez-Ossorio, dünyanın dört bir yanından rekabetçi puzzle turnuvalarına katılan insanların yaş ortalamasının 36 olduğunu söylüyor. Ancak bu ortalama her yıl daha da düşüyor.

Markaları ve sosyal eğilimleri izleyen bir pazarlama müdürü olan Emily Singer, "Puzzle'ların tükenmişliğe karşı panzehir olduğunu düşünüyorum. Sizden yavaşlamanızı, ekranlara bakmayı bırakmanızı ve somut bir görevi tamamlamanızı istiyorlar" diyor. Puzzle'lar bir bakıma yetişkinler için boyama kitaplarının yerini alıyor. Kimileri ise puzzle'ı günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için bir meditasyon olarak görüyor.

Instagram'da yapılan bazı puzzle paylaşımları