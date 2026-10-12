Skoda, çok ucuz bir parça nedeniyle 1,7 milyon Octavia, Superb, Karoq ve Kodiaq'ı geri çağırdı.

Otomobil devleri, araçlarında yaşanan ve güvenlik riski oluşturabilecek sorunlar nedeniyle sıkça geri çağırma uygulamasına yöneliyordu. Şimdi ise bu tarz bir hamle, ülkemizde de sevilen bir marka olan Skoda’dan geldi.

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Çek otomobil üreticisi, direksiyon sisteminde meydana gelebilecek kritik bir arıza sebebiyle dünya genelinde toplam 1.719.030 adet aracını geri çağırma kararı aldı.

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Octavia, Superb, Karoq ve Kodiaq modelleri geri çağrıldı

Kapsama giren modeller arasında Kasım 2015 ile Ağustos 2026 tarihleri arasında banttan inen Octavia, Superb, Karoq ve Kodiaq yer alıyor. Şirket tarihinde bir ilk olarak, teslimatının üzerinden henüz üç ay dahi geçmemiş olan çiçeği burnunda araçlar da bu güvenlik operasyonu dahilinde yetkili servislere çağrılmış durumda.

Tehlikenin odağında ise oldukça ucuz ancak kritik bir parça yatıyor. Direksiyon kutusunu ön aks alt şasisine sabitleme görevini üstlenen altıgen başlı cıvatadaki üretim kusuru krizin ana sebebi. Avrupa şartlarında maliyeti yalnızca 6 euro, yani 331 TL olan bu cıvata, nemin yanı sıra kış aylarında yollara dökülen tuz gibi aşındırıcı kimyasalların etkisiyle zaman içerisinde şiddetli korozyona uğruyor. Cıvatadaki paslanma ve korozyon zamanla bağlantının gevşemesine, ilerleyen aşamada ise cıvatanın tamamen kırılmasına sebebiyet veriyor. .Bu kritik sabitleme cıvatası kırıldığında, direksiyon kutusu aracın altında yalnızca tek bir bağlantı noktasıyla tutunur halde kalıyor. Özellikle yüksek hızlarda veya sert virajlarda yük altına giren sistem, sürücünün direksiyon hakimiyetini aniden kaybetmesine ve aracın kontrolsüzce savrulmasına yol açabiliyor.

Açıklamaya göre tüm yetkili servislerde bu riskli cıvatalar, korozyona ve kimyasallara karşı ekstra dayanıklı hale getirilmiş yeni nesil cıvatalarla hiçbir ücret talep edilmeden değiştirilecek.