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Volkswagen Ekim 2026 Fiyat Listesi, Avantajlar ve İndirim Kampanyaları

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Volkswagen, sıfır otomobil almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Ekim 2026 Volkswagen otomobil fiyatları, kampanyaları, indirimleri ve kredi fırsatlarını bu içeriğimizde bir araya getirdik.

Volkswagen Ekim 2026 Fiyat Listesi, Avantajlar ve İndirim Kampanyaları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Volkswagen, Ekim 2026 döneminde Polo, Golf, Taigo, T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tayron ve Passat gibi modellerinin yanı sıra tamamen elektrikli ID.4 ve ID.7 ile de sıfır otomobil satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.

Sıfır Volkswagen otomobil satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra özel indirimler ve finansman koşulları da öne çıkıyor. Peki Volkswagen Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde kampanya var? İşte Volkswagen Ekim 2026 güncel fiyat listesi ve öne çıkan kampanyalar...

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Volkswagen Ekim 2026 Fiyat Listesi, Avantajlar ve İndirim Kampanyaları
Volkswagen ID.7
passat

Volkswagen fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı
Taigo 2.292.000 TL
T-Cross 2.541.000 TL
Golf 2.390.000 TL
Yeni T-Roc 2.916.000 TL
Tiguan 3.600.000 TL
Tayron 4.083.000 TL
Passat 4.010.000 TL
ID.4 3.126.150 TL
ID.7 4.415.150 TL
Golf GTI 5.936.000 TL
Golf R 7.462.000 TL

Volkswagen vdf Klasik Kredi Kampanyası: 60 Aya Varan Vade

Volkswagen ID.7

Volkswagen Doğuş Finans (vdf), 1 Ocak-31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli vdf Klasik Kredi kampanyası kapsamında farklı vade seçenekleriyle taşıt kredisi sunuyor. Kampanyada faiz oranları, müşterinin bireysel veya ticari başvuru yapmasına ve tercih edilen ek ürünlere göre değişiyor.

Bireysel müşteriler, Volkswagen markalı kasko ve uzatılmış garanti ürünlerini krediye ekleyerek 6 aya kadar %4,09, 7-12 ay arasında ise %3,99 faiz oranlarından yararlanabiliyor. Bireysel vergi levhalı ve tüzel müşteriler için aynı ek ürünlerin satın alınması koşuluyla daha uzun vadeler de bulunuyor. Bu kapsamda faiz oranları 6 aya kadar %4,09, 7-12 ay arasında %3,99, 13-24 ay arasında %3,79, 25-36 ay arasında %3,59 ve 37-60 ay arasında %3,49 olarak uygulanıyor.

Volkswagen vdf Peşin Avantajlı Kredi Kampanyası: %0 Faiz Seçeneği

passat

Volkswagen'in 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olarak duyurduğu bir diğer finansman fırsatı ise vdf Peşin Avantajlı Kredi kampanyası. Kampanya, kredi kullanım aşamasında belirli bir tutarda peşin ödeme yapan müşterilere yönelik seçenekler sunuyor. Bireysel müşteriler için açıklanan planda 300.000 TL kredi tutarı, 70.680 TL peşin ödeme ve 11 ay vade koşulları bulunuyor. Resmî kampanya açıklamasında aylık 25.000 TL ödeme seçeneği ile takip eden aylar için %0 faiz ifadesi yer alıyor.

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