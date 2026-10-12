Renault, Ekim 2026 döneminde binek, SUV, hibrit ve elektrikli modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı avantajlar sunuyor. İşte Renault'nun Ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Renault, Ekim 2026 döneminde Clio, Duster, Boreal ve Megane Sedan gibi modellerinde sunduğu özel fiyat ve finansman fırsatlarıyla yeni otomobil satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. Renault'nun Eylül ayı fiyat listesinin yanında özel indirimler ve finansman fırsatları da yeni otomobil alacakların gündemini oluşturuyor.

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Peki Renault Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Renault modellerinde kampanya var? İşte Renault Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Renault Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Yeni Clio 1.830.000 TL 1.715.000 TL R5 E-Tech Elektrikli 2.140.000 TL - Captur 2.325.000 TL - Duster 1.865.000 TL 1.864.000 TL Megane E-Tech Elektrikli 2.386.000 TL - Megane Sedan 1.841.000 TL - Boreal 2.379.000 TL 2.269.000 TL Austral 2.900.000 TL - Scenic E-Tech Elektrikli 3.490.000 TL - Rafale 4.050.000 TL -

Renault Clio Kampanyası: 200 Bin TL'ye %0 Faiz

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Renault, Ekim 2026 döneminde Yeni Clio satın almayı düşünen bireysel müşterilere özel bir finansman fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz imkanı bulunuyor. Bu seçenekte aylık ödeme 33.333 TL olarak belirtiliyor.

Faizsiz finansman fırsatından yararlanmak için Renault Finans üzerinden kredi kullanmanız gerekiyor. Kampanyalı faiz oranı, Renault Kasko ve Maxxi Warranty ürünleriyle birlikte geçerlidir.

Renault Boreal Kampanyası: 75 Bin TL Takas Desteği

Renault Boreal'in 2026 model yılı evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu, Ekim ayına özel takas desteğiyle 2.194.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanyadaki 75.000 TL takas desteğinden yararlanmak isteyen müşterilerin mevcut araçlarını takasa vermesi gerek. Takasa verilecek aracın yeni otomobilin satın alınacağı tarihte en az iki aydır müşterinin veya birinci derece yakınının üzerine kayıtlı olması şartı bulunuyor.

Kampanya stoklarla sınırlı ve 31 Ekim 2026 tarihine kadar geçerli.

Renault Duster Kampanyası: 1.864.000 TL'den Başlayan Fiyatlar

Renault Duster, Ekim 2026 döneminde 1.864.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu fiyat, 2026 model yılı Duster'ın evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu için açıklanan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı.

Araçlar stoklarla sınırlı ve kampanya 31 Ekim 2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir.

Renault Boreal, Clio, Megane Sedan ve Duster Kampanyası: 200 Bin TL'ye %0 Faiz

Renault Boreal, Clio, Megane Sedan ve Duster için de 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı bulunuyor. Aylık ödeme ise 33.333 TL olarak belirtilmiş durumda.

Finansman seçeneği bireysel müşterilere yönelik olmakla birlikte kampanyalı faiz oranından yararlanmak için Renault Finans üzerinden kredi kullanılması ve Renault Kasko ile Maxxi Warranty ürünlerinin satın alınması gerekiyor.

Özellikle Megane Sedan için uygun donanımın ve finansman şartlarının yetkili satıcıdan teyit edilmesi gerektiğini belirtelim.