Qualcomm, "Snapdragon 4 Gen 2" isimli yeni mobil işlemcisini tanıttı. Orta segment ve günlük kullanım için tasarlanan akıllı telefonlarda kullanılacak işlemci, tüketiciler için gayet yeterli bir deneyim sunacak.

Akıllı telefon ekosisteminin önemli paydaşlarından Qualcomm, düzenlediği bir etkinlikte "Snapdragon 4 Gen 2" ismini verdiği yeni mobil işlemcisini tanıttı. Orta segment cihazlara odaklanan bu yeni işlemci, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Çünkü Snapdragon 4 Gen 2 işlemci ile tüketiciler, üst düzey deneyimle karşılaşacaklar. Peki bu işlemci hangi özelliklere sahip?

Qualcomm'un 4 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 4 Gen 2, 8 çekirdekli bir yapıya sahip. 2.0 GHz çalışma frekansına sahip olan çekirdekler, günlük kullanım için gayet yeterli bir performans sunacak. Sadece bu da değil. Bu işlemcilerin kullanıldığı telefonlarda yeni nesil LPDDR5x RAM kullanılabilecek. Böylelikle ana performans, RAM'lerle desteklenecek. Depolama alanı konusunda ise UFS 3.1 desteği görüyoruz.

Kamera ve ekran özellikleriyle de mest edecek!

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 120 Hz'de FHD+ çözünürlük sunan ekranlara destek verecek. Bu sayede kullanıcılar için pürüzsüz bir deneyim sunulacak. Kamera kurulumu cephesinde ise 108 MP'ye kadar destek verildiğini görüyoruz. Şirketler, bu desteği 32 MP + 32 MP veya sıfır deklanşör gecikmesine sahip sensörlerle özelleştirebilecekler. 60 fps'de 1080p veya 120 fps'de 720p ağır çekim videolar çekilmesine imkan tanıyan işlemci, EIS ile video çekimlerinde gürültü engelleme gibi destekler de sunacak.

Quick Charge 4+ sayesinde hızlı şarj desteğinin sunulacağı Snapdragon 4 Gen 2, Snapdragon X61 5G modemle entegre çalışacak. Ayrıca bu mobil işlemcide Bluetooth 5.1 teknolojisi bulunacak. Böylelikle tüketiciler için gayet makul özellikler sağlanmış olacak. Qualcomm'a göre yılın ikinci yarısında Snapdragon 4 Gen 2 ile çalışan işlemciler göreceğiz. Telefonlar piyasaya sürüldüğünde, işlemcinin neler sunabildiği daha iyi bir şekilde anlaşılmış olacak.