Qualcomm Snapdragon 768G Duyuruldu: İşte Özellikleri

Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 768G, Redmi K30 5G Racing Edition ile birlikte duyuruldu. Qualcomm'un mobil oyunlar için performans odaklı olarak geliştirdiği Snapdragon 768G, sahip olduğu özelliklerle uygun fiyatlı oyuncu telefonlarının bir numaralı tercihi olabilir.

Akıllı telefonlar için geliştirdiği işlemcilerle milyonlarca tüketiciye hizmet vermenin yanı sıra sektör için de önemli isimlerden bir tanesi olan Qualcomm, bugün yeni işlemcisi Snapdragon 768G'yi duyurdu. Üst ve orta sınıf akıllı telefonlara güç verecek olan işlemci, özellikle uygun fiyatlı oyuncu telefonlarında sıklıkla görülecek. Çünkü Snapdragon 768G, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Snapdragon 765G'nin çok daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Qualcomm tarafından yapılan açıklamalara göre Snapdragon 768G, 2.8GHz temel frekans hızına sahip olan Kryo 475 çekirdeklerle çalışıyor. Bu hız, günümüzün en popüler mobil oyunlarının duyduğu işlemci gücü ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek seviyede. Snapdragon 768G, geçtiğimiz yılki Snapdragon 765G'den yüzde 15 daha yüksek performans vadediyor.

Qualcomm'un yaptığı açıklamalar, yeni işlemcinin GPU hızı konusunda da beklenenden fazlasını vereceğini ortaya koyuyor. Yüksek bir performans sunan bir GPU'ya sahip olan Snapdragon 768G, Snapdragon 765G'den yine 15 kadar daha hızlı bir grafik işlemci performansı sunuyor. Kullanıcılar, Snapdragon 768G'de 120 Hz ekranlarda 1080p çözünürlük desteğini rahatlıkla alabilecekler.

Snapdragon 768G, 5G bağlantı desteğine de sahip

Qualcomm'un yeni işlemcisi, oyun performansı açısından önemli olduğu kadar bağlantı özellikleri konusunda da ön plana çıkıyor. "sub-6GHz" desteğine sahip olan Snapdragon 768G, 3.7Gbps indirme ve 1.6Gbps yükleme hızına ulaşabiliyor.

Qualcomm'un yeni işlemcisinin kullanıldığı ilk akıllı telefon, dakikalar önce duyurulan Redmi K30 5G Racing Edition. Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi'nin yeni akıllı telefonu, Qualcomm Snapdragon 768G'nin neler sunduğunu gözler önüne sermiş olacak.