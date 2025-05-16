Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 4’ü tanıttı. Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 7 Gen 4 çipi, CPU, GPU ve yapay zekâ tarafında önceki modele kıyasla önemli gelişmeler sunuyor. 1+4+3 çekirdek yapısı, 200 MP kamera desteği, Wi-Fi 7 ve yeni özellikleriyle karşımıza çıkıyor.

Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 4’ü duyurdu. Yeni nesil çip, işlemci, grafik ve yapay zekâ tarafında selefine göre ciddi bir performans artışı vadediyor. Orta segment telefonlara güç verecek bu işlemci, yakında birçok cihazda karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 4 isimli yeni nesil mobil işlemcisini resmen tanıttı. 4nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu çip, geçtiğimiz yıllarda çıkan Snapdragon 7 Gen 3’ün yerini alacak. Yenilenen mimarisi sayesinde hem performans hem de enerji verimliliği tarafında önemli gelişmelerle geliyor.

Snapdragon 7 Gen 4, 200 MP kamera ve 4K video desteğiyle geliyor

Yeni işlemci 1 adet 2.8 GHz hızında çalışan ana çekirdek, 4 adet 2.4 GHz performans çekirdeği ve 3 adet 1.8 GHz verimlilik çekirdeğinden oluşan 1+4+3 yapılandırmasıyla sunuldu. Qualcomm, bu mimarinin önceki nesle kıyasla %27 daha yüksek işlemci performansı sunduğunu açıkladı. Grafik tarafında ise Adreno GPU’nun %30’luk bir performans artışı sağladığını belirtti. Ayrıca HDR10, HDR10+, HDR Vivid ve HLG gibi video formatlarının desteklendiğini de paylaştı.

Snapdragon 7 Gen 4, yapay zekâ tarafında da bazı yeniliklerle geldi. Qualcomm, yeni Hexagon NPU’nun önceki modele göre %65 daha yüksek AI performansı sunduğunu açıkladı. Aynı zamanda bu çipin, Stable Diffusion 1.5 gibi metinden görsel üreten yapay zekâ modellerini yerel olarak çalıştırabildiğini belirtti. Qualcomm, LPDDR5 RAM, UFS 4.0 depolama, 200 MP’ye kadar kamera desteği ve 4K 30 FPS video kaydı gibi teknik özellikleri de desteklediğini paylaştı.

Bağlantı tarafında Sub-6 GHz 5G, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 desteği sunuldu. Bunun yanı sıra aptX Lossless ve aptX Adaptive ses teknolojilerinin yanı sıra Qualcomm’un XPAN adını verdiği genişletilmiş kişisel alan ağına da yer verildi.