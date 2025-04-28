Snapdragon 8 Elite 2'nin çıkış tarihi ve bazı özellikleri sızdırıldı. Ayrıca hangi telefonlarda kullanılmasını beklediğimizi de derledik.

Birçok amiral gemisi seviyesindeki Android telefona güç veren Qualcomm Snapdragon işlemciler, her yıl yeni nesilleriyle güncelleniyordu. Kullanıcılar, şimdiden önümüzdeki dönemde çıkacak modellerde kullanılacak Snapdragon 8 Elite 2’yi merak etmeye başlamıştı.

Akıllı telefonlar konusunda en güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Digital Chat Station, Snapdragon 8 Elite 2'nin çıkış tarihini paylaştı. Biz de bununla birlikte yeni işlemcide beklenen özellikleri sizler için ekledik.

Snapdragon 8 Elite 2, eylülde gelecek

Digital Chat Station’ın edindiği bilgilere göre Qualcomm’un yeni en üst seviye işlemcisi Snapdragon 8 Elite 2, eylül ayında resmen tanıtılacak. Snapdragon 8 Elite, geçen yıl ekimde gelmişti. Yeni iddia ise şirketin bu yıl daha erken bir tarihte lansmanı gerçekleştirebileceğini ortaya koydu.

Bu işlemciye sahip ilk cihazların ise ekim ayı itibarıyla geleceği eklenmiş. Snapdragon 8 Elite 2’nin Apple’ın iPhone 17’de kullanacağı A19 çiplerine direkt rakip olacağını söyleyelim.

Snapdragon 8 Elite 2 nasıl özelliklerle gelecek?

Şimdiye kadar çıkan sızıntılara göre önceki nesle kıyasla büyük iyileştirmelerle karşılaşabiliriz. CPU’nun, önceki nesildeki 4,32 GHz’den biraz daha yüksek 4,4 GHz hız ile gelecek. Buna ek olarak şirketin ikinci nesil CPU mimarisinin de kullanıldığını göreceğiz. GPU ön belleğinin 12 MB’tan 16 MB’a çıkarılması da eklendiğinde genel performansta %30’luk bir artış görebiliriz.

Snapdragon 8 Elite 2’nin 3 nm sürecinde üretilmesi bekleniyor. Bu da güç tüketiminde %9 civarında bir azalma ve %4 oranında bir performans iyileştirmesi sağlayacak. Ayrıca çok fazla detay olmasa da yapay zekâ konusunda çok daha iyi bir işlemci olacağını tahmin edebiliriz. Ne de olsa şu anda her cihazda yapay zekâ özelliklerini görüyoruz.

Snapdragon 8 Elite 2’yle gelmesi muhtemel bazı telefonlar

Xiaomi 16

Xiaomi 16 Pro

Xiaomi 16 Ultra

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Redmi K90 Pro

OnePlus 14

vivo X300 Ultra

OPPO Find X9 Ultra

Yukarıda gördüğünüz telefonlar, Snapdragon 8 Elite’i kullanması beklenen cihazlar. Tabii ki markaların tercihlerine göre bunlarda değişiklik olabilir. Bu işlemciye sahip telefonların 2025 sonu ve 2026’nın ilk yarısında piyasaya sürülmesini bekliyoruz.