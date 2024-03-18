Qualcomm, yapay zekâ özellikleri gibi önemli yenilikleri orta seviyenin üstü cihazlara getirecek olan yeni işlemcisi Snapdragon 8S Gen 3'ü tanıttı.

Qualcomm, şu andaki amiral gemisi işlemcilerinin hem özellik hem fiyat olarak hemen altında yer alacak yeni işlemcisi Snapdragon 8S Gen 3'ü tanıttı ve piyasaya sürdü. Yeni işlemci, akıllı telefonlar üzerinde yapay zekâ çalıştırılması gibi yeni gelecek olan teknolojilerin de daha uygun fiyatlı cihazlar üzerinde kullanılabilmesini sağlayacak.

Amiral gemisi işlemcisi gibi ama değil gibi de

Biz diyelim orta seviyenin üstü, siz deyin amiral gemisi seviyesinin bir tık altı bir işlemci olan Snapdragon 8S Gen 3, standart Snapdragon 8 Gen 3 ile benzer bir GPU'ya sahip olacak. Ancak hem çekirdek sayısı daha az olacak hem de çekirdeklerin devir hızı biraz daha düşük olacak. Birincil çekirdeklerin hızlarını karşılaştırdığımızda, iki model arasında 0,4GHz'lik bir fark göze çarpıyor (3.4GHz'e 3.0Ghz). Ayrıca yeni işlemci üzerinde bir önceki nesil modem olan X70 5G var. Bu modem sayesinde işlemci hem 5G, hem de Wi-Fi 7 desteği sağlıyor. Donanım hızlandırmalı ışın izleme teknolojisini de destekleyen işlemci sayesinde daha akıcı oyun deneyimi de mümkün oluyor.

8S Gen 3, yapay zekâ desteği de veriyor ancak elbette ki Snapdragon 8 Gen 3 düzeyinde değil. Yeni işlemci, cihazlar üzerinde Llama 2 ve Gemini Nano gibi modelleri çalıştırmayı sağlayacak ve 10 milyar parametreye kadar büyük dil modelleri çalıştırabilecek. Yeni işlemciyi telefonlarında kullanacak ilk markalar; Honor, iQOO, Realme, Redmi, ve Xiaomi olacak. Bu cihazlar, önümüzdeki aylarda çıkış yapacak.