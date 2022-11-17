Qualcomm, Windows bilgisayarlarda, karma gerçeklik cihazlarında ve çok daha fazla cihazda yer alması planlanan yeni CPU çip markasını tanıttı. Söz konusu CPU, Snapdragon işlemcilerde de yer alacak.

Günümüzde mobil dünyanın büyük bir çoğunluğuna yonga setleriyle güç veren Qualcomm, bugün dev duyurularla tüm ilgiyi üstüne çekmeyi başardı. Qualcomm, 2022 Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nde Apple’ın M2 gibi en üst düzey işlemcileriyle yarışacak yeni CPU'sunu duyurdu.

Öte yandan Qualcomm’un yeni çipi, şirketin yaptığı tek büyük duyuru da değildi. Gelin, Qualcomm’un yakın gelecekte hayatımıza sokacağı yeniliklere yakından bakalım.

Apple işlemcileriyle yarışacak yeni CPU: Qualcomm Oryon

Bugüne kadar Snapdragon serisiyle liderliğini sürdüren Qualcomm, geleceğin muhtemel amiral gemisi Snapdragon yonga setlerinde artık Oryon CPU'yu barındıracak. Qualcomm, yeni işlemci modelinin özellikleri hakkında henüz detaylı bilgi paylaşmadı. Fakat bu işlemcilerin ARM mimarisine sahip olacakları biliniyor.

Şirket, yalnızca yeni Oryon çiplerinin Windows bilgisayarlar, akıllı telefonlar, dijital kokpitler, gelişmiş sürücü asistanı sistemleri, genişletilmiş gerçeklik (XR) ve altyapı çözümlerinde kullanılacağını paylaştı. Bununla birlikte işlemci için yapay zekâ ve 5G teknolojilerinin de büyük önem taşıyacağı belirtildi.

Çip hakkındaki gelişmelerin de 2023 yılı içinde paylaşılacağı açıklandı. Dolayısıyla yeni işlemcinin de cihazlarda 2024 yılında görülmesi bekleniyor. Bu tarihte çıkacak işlemcinin Apple’ın o zamanki M3 veya M4 işlemcileriyle rekabet edip edemeyeceğiyse şimdilik merak konusu olarak kalmaya devam edecek.

Artırılmış gerçeklik gözlüklerine özel yeni işlemci tanıtıldı:

Qualcomm, Snapdragon platformu için yeni işlemcisiyle birlikte artırılmış gerçeklik gözlükler için geliştirdiği yeni işlemcisini de tanıttı. Yeni işlemci, Snapdragon AR2 Gen 1 adını taşıyacak. İşlemci, bir önceki nesil XR2 Gen 1 platformuna göre %50 daha iyi güç tüketimi ve 2,5 kat daha iyi yapay zekâ performansı sunacak.

Paylaşılan detaylara göre Snapdragon AR2, şu anda Lenovo, LG, Nreal, OPPO, Pico, QONOQ, Rokid, Sharp, TCL, Vuzix ve Xiaomi’ye gönderildi ve bu işlemciyle gözlükler geliştiriliyor.

Adobe ile ortaklığını genişletiyor:

Qualcomm, zirvede Adobe ile ortaklıklığını genişleteceğini de paylaştı. Yeni ortaklıkla birlikte Snapdragon işlemciye yer veren cihazlarda ‘yaratıcı deneyimlerin’ destekleneceği ifade edildi. Bu kapsamda özellikle genişletilmiş gerçeklik deneyimleri ve bu deneyimlerin geliştirilme süreci iyileştirilecek.

Bununla birlikte Snapdragon işlemci taşıyan Windows bilgisayarlar, artık standart olarak Adobe Fresco ve Adobe Acrobat yazılımlarına ev sahipliği yapacak.