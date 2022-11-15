Apple, Macbook’lar İçin “Tuşsuz Klavye” Patenti Aldı

Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Apple, Macbook'lar için "dokunmatik klavye" tasarımının patentini aldı. İddialara göre bu tasarımı 2024 yılındaki yeni Macbook'larda görebiliriz.

Bugün iPhone 14 ailesinin uydu bağlantısı özelliğini kullanıma sunan Apple, geçtiğimiz günlerde App Store ve diğer bazı Apple uygulamalarının siz izin vermeseniz bile sizi takip ettiği gerekçesiyle ciddi bir davayla karşı karşıya kalmıştı.

Bugün ise ortaya çıkan belgelere göre Apple, Macbook’lardaki fiziksel klavyeyi tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Çok yakında tamamen klavyesiz bilgisayarlarla tanışabiliriz.

İki yüzü de tamamen ekran olabilir

Ortaya çıkan patent görsellerine ve bilgilere göre Apple, Tıpkı Dell’in çift ekranlı dizüstü bilgisayarı Duet gibi görünebilir. Ancak ortaya çıkan patent bilgilerine göre bu ikinci ekranın tek işlevi klavye ve dokunmatik yüzeyin gösterilmesi olacak. Patentte yer alan bilgilere göre bu ekran sayesinde kullanıcılar tercih ettikleri klavye şeklini kendileri seçebilecek. Ayrıca ekrandaki tuşlara “dokunulduğunda” kullanıcılara titreşim ile geri bildirim gönderilmeyeceği de patentte belirtiliyor.

Apple patent başvurusunda fiziksel klavyenin “kullanışsız” olduğunu ve bu yeni dijital klavyenin kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir olduğu için “herkese hitap edeceğini” belirtiyor. 2018 yılından beri fiziksel klavyeyi kaldırmak için çeşitli yollar arayan ve sürekli olarak “çift ekranlı Macbook’lar” için farklı patent başvurularında bulunan şirket, bu başvuru ile nihayet aradığı yöntemi bulmuş olabilir.

Bu başvuruda “çift ekran” ibaresi yerine “dokunmatik ekranda bulunan yazılımsal klavye” ibaresinin kullanılması ise Apple’ın daha kompleks bir tasarımdan daha basit ve etkili bir yönteme geçtiğini gösteriyor. Bazı Apple analistlerine göreyse bu yeni “fiziksel klavyesiz” Macbook’ları 2024 yılında tanıtılması beklenen yeni Macbook Pro’larda görebiliriz. Ayrıca bazı analistler ise Apple’ın bu özelliği Macbook ailesine yakında eklenebilecek “Ultra” modellerinde görebileceğimizi de iddia ediyor. Sonucu ise hep birlikte bekleyip göreceğiz.