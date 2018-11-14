Radeon RX 590 Ortaya Çıktı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

AMD tarafından resmi açıklama beklenirken, ekran kartı üreticileri Radeon 590 temelli ekran kartlarını duyurmaya başladı.

Orta segmentte Radeon'dan uzun süredir beklenen hamle sonunda geldi. Uygun fiyatlı ekran kartı arayışındaki kullanıcılar tarafından tercih edilecek olan RX 590 serisi ekran kartlarını ilk duyuran PowerColor oldu.

PowerColor Red Devil RX 590'ın RX 580'den %12 daha hızlı olduğu ve temel modelden %10 daha performanslı bir model olduğu belirtiliyor. Red Devil RX 590'ı satın alanlara mükemmel bir sürpriz de hazırlanmış: Ekran kartıyla birlikte Devil May Cry 5, Resident Evil 2 ve The Division 2'nin Steam kodları da hediye edilecek.

Polaris GPU mimarisiyle tasarlanan RX 590, 8GB DDR5 varyantıyla geliyor. 1469 MHz saat hızıyla gelecek olan kart, 1545 MHz'ye kadar 'boost' modunu destekleyecek. Gelelim fiyata: Neredeyse 150 dolarlık oyun hediye eden bu ekran kartının fiyatı 279 dolar olarak belirlenmiş. Ülkemize geldiğinde 2.000 TL'leri rahatlıkla görecektir.

RX 590 Oyun Performansı