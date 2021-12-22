Mesajlaşma uygulamalarının ve sosyal medya platformlarının artması ile birlikte artık yüz yüze görüşmek ya da telefonla konuşma yerine mesajlaşıyoruz ve bu mesajlaşma sırasında gülerken random atıyoruz. Random atmak ya da random gülmek olarak ifade edilen dijital gülme şeklini gelin biraz daha yakından inceleyelim.

Günümüz dünyası artık dijital çağ ya da internet çağı olarak adlandırılıyor. Pek çok alan gibi sosyal hayatımız da artık dijital dünyada yaşanıyor. Sosyal medya platformlarının ve mesajlaşma uygulamalarının artması ile birlikte telefonla konuşmuyor ya da yüz yüze buluşmuyor, bunun yerine durmaksızın mesajlaşıyoruz. Mesajlaşırken komik bir şey olduğunda ise random atıyoruz.

Random gülmek ya da random atmak olarak adlandırılan gülme şekli, dijital gülme evrimin son hali olarak görülüyor. Noktalama işaretleri ile ifade yaptık, emoji kullandık ve sonunda rastgele harfleri yan yana getirerek gülmeye başladık. Kolay kolay yerine yeni bir gülme şeklinin gelmeyeceği random atmak nedir, kelime anlamı nedir, neden böyle bir şey yapıyoruz gelin yakından inceleyelim.

Random ne demek?

Random, İngilizce bir kelime. Random kelimesinin anlamına baktığımız zaman karşımıza rastgele, tesadüfi, gelişigüzel gibi tanımlar çıkıyor. Oyuncular zaten random kelimesine aşinadır çünkü bir oyunun ayarlarıyla ya da moduyla uğraşmak istemediğiniz zaman random seçeneğini tercih edersiniz ve karşınıza rastgele bir mod açılır.

Random atmak nedir?

Random atmak ya da random gülmek olarak ifade edilen durum, dijital gülme şeklidir. Belirli bir kalıbı yoktur. Genel olarak bilgisayar ya da mobil cihaz klavyesinde parmakların en rahat ulaştığı tuşlar art arda kullanılarak belirli uzunlukta anlamsız bir satır türetilmesiyle oluşur. Tüm mesajlaşma uygulamalarında ya da sosyal medya platformlarında kullanılabilir.

Genel olarak özel mesajlaşmalarda gülerken random atılır ancak bazı kullanıcılar sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarında da gülmek için random kullanıyorlar. Hatta bazen random gülüşler emojilerle de desteklenebilir. Kullanım şekli tamamen kullanıcıların keyfine kalmış bir durumdur.

Neden random atıyoruz?

Henüz konu hakkında yapılmış bir sosyolojik araştırma olduğunu sanmıyoruz ancak forumlarda ve sözlüklerde konu hakkında açılan başlıkların en eskisinin 2015 yılında yazıldığını görüyoruz. Yani random gülme şeklinin geçmişi çok da eski değil.

Bilgisayar klavyesi kullanarak biriyle mesajlaşıyorsanız emoji eklemek neredeyse bir e-postaya dosya eklemek kadar zor. Random gülmenin ilk olarak bu şekilde ortaya çıktığını söylemek mümkün. Noktalama işaretleri ile ifade yaratmak SMS döneminde kaldığı için farklı bir gülüş şekli yaratılmak istenmiş olabilir.

Mobil cihaz klavyelerine baktığımı zaman ise karşımıza bazı zorluklar çıkıyor. Mobil cihazlarda klavye, harf klavyesi olarak açılır. Emoji klavyesine ya da noktalama işaretleri klavyesine ulaşmak için fazladan birkaç tuşa dokunmak gerekir. Bu nedenle zaten açık olan harf klavyesi üzerinden rastgele tuşlara basarak gülmek çok daha kolaydır.

Neden random atıyoruz sorusunun diğer bir yanıtı da emojilerde saklı olabilir. Bugün kullanabileceğimiz binlerce emoji bulunuyor ancak bunlar çoğu kişiye pek de kullanışlı gelmiyor. Hatta bazı kullanıcıların, diğer kullanıcıları emojiler üzerinden yargıladıkları bile biliniyor. Bu nedenle emoji kullanma riski yerine rastgele harfler kullanmak bazı kullanıcılarına daha güvenli geliyor olabilir.

Dünyanın farklı ülkelerinden random gülme örnekleri:

İspanya: jajaja

ABD: hahaha / LOL

Güney Kore: kkkkk

Nijerya: lwkmd

Yunanistan: xaxaxaxa

Brezilya: rsrsrsrs

İtalya: ah ah ah

İsrail: xa xa xa

Endonezya: wkwkwkwkwk

Fransa: mdr

İzlanda: hihi

Tayland: 55555

Danimarka: hæ hæ

Japonya: www

Türkiye. asdfghjklkjhgfds

Bazı ülkelerde kullanılan yaygın random gülüşleri kategorize etmek gerekirse karşımıza bu tür bir liste çıkıyor. Ancak daha önce dediğimiz gibi random atmak tamamen anlamsız harfleri yan yana getirmektir. Bu nedenle dilediğiniz gibi bir satır oluşturabilir ya da her zaman benzer bir gülüş yaratarak kendi imzanızı oluşturabilirsiniz.

Dijital dünyanın gülme şekli olan random ne demek, random atmak ya da random gülmek nedir gibi merak edilen soruları yanıtladık. Dijital dünya ile gerçek hayat iç içe geçtikçe alışkanlıklarımız değişmeye devam ediyor. Favori random gülüşünüzü yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Bonus: Random gülme tabiri, yurt dışında Türkler ve Türkiye ile ilişkilendirilen internet efsanelerinden biri. Hatta yabancılar bu durumun tuhaflığını aşağıdaki gibi memlere bile konu ediyor: