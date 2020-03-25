Kısa sürede oldukça popüler hale gelen akıllı cihaz üreticisi Realme, akıllı telefonlar dışında ürünler de üretiyor. Firmanın CEO’su Madhav Sheth’e göre firmanın yeni ürünleri, bir akıllı saat de dahil olmak üzere üretim aşamasında.

Teknoloji firmaları, sık sık farklı yöntemlerle isimlerini duyurmayı tercih ediyor. Apple CEO’su Steve Jobs, kendi imajı ile firmayı adeta tek bir potada eritiyordu. Benzer bir yöntemi şimdi de Realme kullanıyor.

Firmanın CEO’su Madhav Sheth, YouTube’da “Ask Madhav" (Madhav’a sor) adlı bir seriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Bu seride zaman zaman yeni ürünler de yer alıyor. Bu sefer de yeni bir akıllı saat görüyoruz.

Duyurulmamış akıllı saat

YouTube videosunda Madhav Sheth’in kolunda gözüken saat, henüz resmi olarak tanıtılmadı. Öte yandan artık alıştığımız şekilde Realme akıllı saatin tasarımı Apple Watch’ı oldukça andırıyor.

Realme’nin hali hazırda Realme Band adlı bilekliği piyasada yer alıyor. Bu ürün daha bu ayın başlarında piyasaya çıkmıştı. Realme akıllı saatin bu ürünün doğal bir devamı olması hiç de şaşırtıcı değil.

Sheth ise yeni ürün hakkında pek bir detay açıklamaya yanaşmadı. Saate dair söylediği tek şey, “Şimdi benim bileğimde, yakında sizin de bileğinizde olacak” oldu. Daha sonra bir sonraki soruya geçti.

Realme yeni ürünlerle geliyor

Madhav Sheth’in videonun ilerleyen kısımlarında yaptığı yeni açıklamalar bulunuyor. Realme CEO’su, firmanın ilerleyen zamanlarda Bluetooth hoparlörler ve televizyonlar da üreteceğini açıkladı. Bu ürünler hakkında da yeni bir açıklama yapmayan Sheth, sadece ürünlerin geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Yine de bir firmanın yeni ürünleri hakkında bu kadar açık sözlü olması güzel bir değişiklik oldu. Samsung, Google ve OnePlus gibi firmalar, yeni ürünlerini gizlemek için oldukça ciddi çalışmalar yapıyor. Bu anlamda Realme’nin tavrı oldukça ilgi çekici.

Akıllı saat hakkında henüz yeni bir bilgimiz yok. Bu cihazlar hakkında elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. O zamana kadar bizi takip etmeye devam edin.