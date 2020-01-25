Realme, Yakında Tanıtılacak Realme C3 İçin FCC Onayı Aldı

Son dönemlerin yükselen Çinli firmalarından olan Realme, önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen yeni akıllı telefonu 'Realme C3' için FCC onayı aldı. Listede, telefonun arkadan nasıl görüneceğine işaret eden kabaca bir şema da bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlarla Realme’nin önümüzdeki ay içerisinde ilk fitness bilekliğini piyasaya sürmeye hazırlandığını öğrenmiştik. Bugün gelen bir habere göreyse Çinli firma, yeni bir akıllı telefon modeli için Federal İletişim Kurulu’ndan (FCC) onay aldı. FCC onayı alan bu telefonun, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Realme C2’nin halefi olacağı ve Realme C3 olarak adlandırılacağı söyleniyor.

Telefon hakkında henüz pek fazla bilgi bulunmuyor ancak Realme’nin bir süredir üzerinde çalıştığı Android 10 tabanlı ColorOS 7 işletim sistemiyle geleceği söyleniyor. Bununla birlikte FCC listesinde telefonun üçlü kamera kurulumuna işaret eden bir şema da yer alıyor. Öte yandan telefonun güvenlik önlemi açısından arka tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörünü de bünyesinde barındırması bekleniyor.

Realme C3, 48 MP ana kamerayla gelebilir:

Geçen yılın mayıs ayında piyasaya sürülen Realme C2; 6,1 inç büyüklüğünde IPS LCD panel, 2/3 GB RAM ve MediaTek Helio P22 yonga setiyle piyasaya sürülmüştü. Bunlara ek olarak telefonda 13 MP ana sensör, 2 MP derinlik sensörü ve 5 MP selfie kamerası bulunuyordu. Buradan yola çıkarak Realme C3 modelinde 48 MP’lik bir ana sensör ile birlikte bir ultra geniş açı sensörü ve bir makro sensörün bulunacağını tahmin edebiliriz.

Telefonun kabaca paylaşılan şemasına bakacak olursak üçlü kamera kurulumunun bilindik bir şekilde sol üst köşeye konumlandırıldığını görebiliyoruz. Dikkat çeken bir diğer nokta ise parmak izi sensörünün konumlandırılma şekli gibi görünüyor. Kullanıcılar her ne kadar bu konumlandırmadan memnun olmasalar da orta sınıfa ait cihazlarda parmak izi sensörleri, arka panelin orta/üstüne denk gelecek şekilde konumlandırılıyor.

Realme’nin yeni akıllı telefonunu önümüzdeki aylarda tanıtması bekleniyor. Bu yüzden ilerleyen dönemde telefonun özelliklerine dair daha net bilgiler elde edebiliriz. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.