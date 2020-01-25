Xiaomi, Uygulama Kasası Özelliğini MIUI 11 İçin Yayınladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda söz verdiği uygulama kasası özelliğini tüm MIUI 11 kullanan cihazlar için yayınladı. Özelliği nasıl aktif edeceğinizi öğrenmek için yazımıza göz atabilirsiniz.

Bildiğiniz üzere Xiaomi akıllı telefon kullanıcıları, uzun bir süredir uygulamalarını iOS’takine benzer bir şekilde ana ekran üzerinden görüntüleyebiliyordu. Bu durumu seven kullanıcılar olduğu gibi şikâyetçi olanlar da vardı. Nitekim Xiaomi, geçtiğimiz aylarda bu kullanıcılarının sesini duyarak yeni bir güncelleme yayınlayacağını açıklamıştı.

Xiaomi’nin bu özelliği, şimdiye dek Çin'deki Xiaomi akıllı telefon kullanıcıları tarafından kullanılabiliyordu. Uzun süredir bu konu üzerinde çalışmalarını yürüten firma, bugün itibarıyla nihayet küresel çaptaki güncel MIUI 11 kullanıcıları için ‘uygulama kasası’ özelliğini yayınladı. Özelliği nasıl aktif hâle getireceğinizi öğrenmek için aşağıdaki kılavuza göz atabilir, konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Xiaomi MIUI 11’de uygulama kasası nasıl aktif edilir?

Normalde herhangi bir Xiaomi cihazda ekranı yukarı doğru kaydırırsanız tarayıcı açılıyordu. Xiaomi’nin yayınladığı bu özellikle birlikteyse kullanıcılar aynı işlemi yaptıklarında uygulama kasasını açabilecekler. Bununla birlikte en sık kullanılan uygulamalar da ekranın en üst kısmında yer alacak.

MIUI sistem başlatıcısının en güncel versiyonunu indirin. Kurulum paketini açın. Bilinmeyen uygulamaları yükle ayarlarında “Bu kaynaktan izin ver” seçeneğini etkinleştirin. Yazılım yüklendikten sonra ana ekrana gidin. Ayarlar’a gidin ve daha fazlasını seçin. Bu işlem, sizi ‘Ana ekran’ ayarlarına götürür. Şimdi 'Ana ekran'a dokunun. 'Uygulama Kasası ile' ana ekran düzenini seçin.

İşlemleri tamamladıktan sonra Xiaomi cihazınızda uzun süredir beklenen uygulama kasası özelliğini kullanmak için ekranı yukarı doğru kaydırın. Bu noktada hangi uygulama kategorilerinin görüntüleneceği, arka plan renginin ne olacağı ve çok daha fazlası için uygulama kasasında değişiklikler yapabilirsiniz. Son olarak Xiaomi’nin bu yeni özelliği hakkında ne düşündüğünüzü yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.