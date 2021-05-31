Realme'nin Yeni Markası 'DIZO'nun İlk Ürünleri Ortaya Çıktı

Realme, geçtiğimiz günlerde "DIZO" olarak isimlendirdiği yeni bir alt marka duyurdu. Markayla ilgili yapılan başvurular, DIZO etiketiyle gelecek bazı ürünlerin neler olabileceğini gözler önüne seriyor. Anlaşılan o ki Realme, DIZO markası altında uygun fiyatlı ürünler piyasaya sürecek.

Çinli teknoloji şirketi Realme, kısa süre önce "DIZO" olarak isimlendirdiği yeni bir marka duyurdu. Bu markayla ilgili ortaya çıkan bazı bilgiler, DIZO etiketli ürünlerin neler olacağını gözler önüne seriyor. Görünen o ki Realme, yeni markasıyla uygun fiyatlı ürünlere odaklanacak.

Realme'nin DIZO markalı yeni ürünleri, alınan patentler ve çevrimiçi listelemeler aracılığıyla gün yüzüne çıktı. FCC onayı alan telefonlar, tuşlu ve oldukça klasik tasarımlara sahip olarak karşımıza çıkacaklar. Bu telefonların, tüketicilerin genel kullanım alışkanlıklarına pek de hitap etmeyaceğini tahmin etmek zor değil.

DIZO Star 300 olarak isimlendirilecek telefon şöyle görünecek

DIZO markalı diğer bir ürünler ise kablosuz kulaklık olarak karşımıza çıkacak. Bu ürünler, GoPods D ve GoPods olarak isimlendirilecek. Muhtemelen DIZO markalı kablosuz kulaklıklar, Realme Buds Q2 ile Buds Air 2'nin yeniden markalandırılmış bir versiyonu olacak. Ayrıca Realme Watch 2 de DIZO Watch olarak tüketicinin karşısına çıkacak.

Realme'nin yeni alt markasının ürünleri, resmi onayları da almalarıyla birlikte yakın bir gelecekte piyasaya sürülebilir gibi görünüyor. Ancak şirketin bu marka ile hangi ülkelere odakladığı şu an için bilinmiyor. Realme'nin önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalar, DIZO'yla ilgili belirsizliklerin ortadan kalkmasını sağlamış olacak.