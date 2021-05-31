Realme X7 Max 5G Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Realme, yeni akıllı telefonu X7 Max 5G'yi duyurdu. Geçtiğimiz aylarda duyurulan GT Neo'nun yeniden isimlendirilmiş versiyonu olan telefon, muhtemelen küresel pazarda satışa sunulacak ve kullanıcıları tatmin edecek özelliklere sahip.

Çinli teknoloji şirketi Realme, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte X7 Max 5G olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Mart ayında duyurulan Realme GT Neo'nun yeniden isimlendirilmiş bir sürümü olarak duyurulan telefon, küresel pazara yeni ismiyle gelecek gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, bu akıllı telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Realme X7 Max 5G, 6.43 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranla geliyor. Bu ekran, 120 Hz tazeleme oranı, 1000 nit parlaklık, parmak izi okuyucu sensör ve delikli bir yapı sunuyor. Ekran deliğinde yer alan ön kamera ise 16 MP çözünürlük değerine sahip.

Karşınızda Realme Max 5G

Realme'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 1200 işlemcisinden güç alıyor. ARM G77 MC9 GPU ile birlikte gelen telefon, 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı sunuyor. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzüne sahip telefonun bataryası ise 4.500 mAh kapasiteli ve 50 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Stainless Steel Vapour Cooling isimli soğutma sistemi Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 gibi bağlantı özellikleri de yine X7 Max 5G'de mevcut olarak karşımıza çıkıyor.

Telefonun arka kısmına geçtiğimizde üçlü kamera kurulumunun varlığını görüyoruz. Bu kamera kurulumunda Sony IMX682 sensörüyle gelen 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Portre çekimleri, HDR, yapay zeka ile desteklenen sahneler bu kamera kurulumunda yer alırken kullanıcılar, biyometrik fotoğraflarını da Realme X7 Max 5G'lerinde çekebiliyorlar.

Realme X7 Max 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.43 inç, FHD+, Süper AMOLED

6.43 inç, FHD+, Süper AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 1200

MediaTek Dimensity 1200 RAM: 6GB, 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

6GB, 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 4.500 mAh (50 watt hızlı şarj)

4.500 mAh (50 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Realme UI 2.0

Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 Bağlantı: 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS, USB Type-C, NFC

Realme tarafından yapılan açıklamalara göre bu akıllı telefonun fiyatı şöyle olacak;