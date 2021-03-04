Realme GT 5G Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Realme, 2021 model amiral gemisi telefonu GT 5G'yi duyurdu. Standart bir tasarıma sahip olsa da teknik özellikleriyle kendine hayran bırakan telefon, muadillerine göre uygun sayılabilecek fiyatı ile de tüketicileri etkilemeyi başaracak düzeyde.

Çinli teknoloji şirketi Realme, anavatanında düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonu "GT 5G"yi duyurdu. Bir amiral gemisi telefondan bekleyebileceğiniz her şeyi rahatlıkla sunan telefon, rekabetçi fiyatı ile de 2021 model amiral gemisi telefonlar arasında çok satanlar arasına girmeyi başaracak gibi görünüyor.

6.43 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekrana sahip olan Realme GT 5G, 120 Hz tazeleme oranı ve 1000 nit parlaklık seviyesi de capcanlı renkler sunmayı hedefliyor. Corning Gorilla 5 korumasına sahip olan ekran, çizilmelere karşı da yeterince güçlü. Ekran içi parmak izi okuyucu sensörüne sahip olan bu telefonun ön kamerası ise ekrandaki deliğe yerleştirilmiş olup, 16 MP çözünürlük vadediyor.

Karşınızda Realme GT 5G

Realme'nin yeni telefonu, Qualcomm'un son amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888'den güç alıyor. Bu güç 12 GB'ye kadar RAM, 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile kombine edilirken mühendisler, 65 watt hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh kapasiteli bir batarya tercih etmişler. Android 11 tabanlı "Realme UI 2.0" isimli arayüzle kutudan çıkan cihaz, VC Cooling olarak isimlendirilen özel bir soğutma sistemiyle geliyor. Tüm bunlara ek olarak Dolby Atmos ve 3.5 mm kulaklık girişi de bu cihazda karşımıza çıkıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, dikdörtgen bir alan içine yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP çözünürlük sunan ana kamera, 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlük sunan makro kamera yer alıyor. 60 fps'te 4K video çekimleri yapabilen kamera kurulumu, PureRaw ve yapay zeka desteklerini de sunuyor.

Realme GT 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.43 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme oranına sahip AMOLED

6.43 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme oranına sahip AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 (5G)

Qualcomm Snapdragon 888 (5G) RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

8 GB ya da 12 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 65 watt hızlı şarj destekli, 4.500 mAh

65 watt hızlı şarj destekli, 4.500 mAh İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Realme UI 2.0

Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C

Realme'nin açıklamalarına göre şirketin en yeni amiral gemisi, 10 Mart itibarıyla Çin pazarında satışa çıkacak. Üç farklı renk seçeneğine sahip olacak cihazın fiyatı ise şu şekilde;