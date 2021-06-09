Realme, Yeni Dizüstü Bilgisayarını Duyurmaya Hazırlanıyor

Realme CEO'su Madhav Sheth, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda yeni bir dizüstü bilgisayar duyurmaya hazırlandıklarını resmen ilan etti. Yapılan bu paylaşımda yer alan bir fotoğraf, Realme'nin dizüstü bilgisayarının MacBook Air rakibi olacağını düşündürüyor.

Son yılların popüler teknoloji şirketlerinden Realme, yeni bir dizüstü bilgisayar duyurusunun hazırlıklarını yapıyor gibi görünüyor. Şirketin CEO'su Madhav Sheth'in Twitter'dan yaptığı bir paylaşım, bu dizüstü bilgisayarın oldukça ince bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Madhav Sheth, Twitter'da yaptığı paylaşımda yeni ürün kategorilerinin Realme hayranlarına bir mesajı olduğunu söyledi. Yalnızca 0 ve 1 rakamlarından oluşan kodlanmış bir mesaj da yayınlayan Realme CEO'su, dileyen takipçilerin kodu çözüp, mesajı öğrenebileceklerini ve bu ürünün ismini tahmin edebileceklerini söyledi. Peki bu mesaj neydi?

İşte Realme CEO'sunun Twitter'da yaptığı o paylaşım

Realme CEO'sunun Twitter'da yaptığı paylaşımda yer alan ikili kodlama sistemiyle gizlenmiş mesajda, "Hello World!" yani "Merhaba Dünya!" yazıyordu. Bilmeyen okurlarımız için, bu ibarenin yazılım dünyasının en temel yapı taşı olduğunu, yazılım öğrenmeye çalışan herkesin önce merhaba dünya yazarak yola çıktığını belirtelim.

Bu arada, Realme CEO'sunun tweetinde yer alan fotoğraf, henüz tanıtılmamış olan dizüstü bilgisayar ile ilgili bazı ipuçları içeriyor. Bu fotoğrafa yakından baktığımızda, Realme'nin dizüstü bilgisayarının metalik yapıda olacağını, ayrıca oldukça ince bir tasarıma sahip olacağını görebiliyoruz. Zira bu dizüstü bilgisayar, bir evrak zarfının içine yerleştirilmiş durumda. Peki bu fotoğraf size bir yerlerden tanıdık gelmiş olabilir mi?

Sıkı Apple hayranları, Realme CEO'sunun paylaştığı fotoğraf nedeniyle 2008 yılına gitmiş olabilirler. Çünkü o yıllarda Apple'ın CEO'luk görevini yapan Steve Jobs, MacBook Air'ı benzer bir şekilde, bir evrak zarfının içinden çıkararak tanıtmıştı. İşte iki şirket arasında yaşanan bu benzer durum, Realme'nin duyuracağı dizüstü bilgisayarın MacBook Air rakibi olabileceğini düşündürüyor. Ancak bu dizüstü bilgisayarın ne zaman tanıtılacağına dair en ufak bir bilgi sahibi değiliz.