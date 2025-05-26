Alışılagelmişin dışında bir yaklaşımla hareket eden en güçlü mobil işlemciye sahip olan Red Magic 10S Pro serisi telefonlar, Steam'deki sahip olduğunuz bazı oyunları oynatabiliyor.

ZTE'nin mobil oyuncuları hedef alan iki yeni amiral gemisi modeli Red Magic 10S Pro ve Red Magic 10S Pro+ resmî olarak tanıtıldı. Üst düzey donanım, oyunculara özgü tasarım ve gelişmiş soğutma sistemleriyle donatılan bu iki telefon, oyuncular için âdeta taşınabilir bir oyun konsolu niteliğinde.

Her iki telefon da “Hot Wheels” adı verilen entegre soğutma fanı ile geliyor. Bu fiziksel fan, oyun sırasında ısınmayı minimuma indiren büyük bir soğutma plakasıyla destekleniyor. Yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı Redmagic OS 10 yer alıyor.

Red Magic 10S Pro serisi, BOE Q9+ paneline sahip 6.85 inçlik devasa bir OLED ekrana sahip. 1.5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 960 Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızıyla oyunlarda akıcılık ve hassasiyet de üst seviyede. 2000 nit tepe parlaklık değeri ise Güneş altında bile net bir görüntü sunuyor.

Telefonu bu denli güçlü kılan şey ise tamamen overclock’lu Snapdragon 8 Elite Leading Edition işlemci. Bu işlemcinin sağladığı güç sayesinde Red Magic 10S serisini benzersiz kılan ve oyuncuların ilgisini çekecek bir özellik de mevcut. Entegre PC emülatörü sayesinde Red Magic 10S Pro serisinde Steam üzerinden belirli PC oyunları oynanabiliyor.

Red Magic 10S Pro özellikleri

Ekran 6.85 inç, AMOLED, 144Hz yenileme hızı

1216 x 2688 çözünürlük, 2000 nit parlaklık İşlemci Snapdragon 8 Elite Leading Edition RAM 12/16 GB Depolama 256/512 GB Arka Kamera 50MP, f/1.9 (geniş açılı kamera)

50MP, f/2.2 (ultra geniş açılı kamera)

2MP, f/2.4 (makro kamera) Ön Kamera 16MP, f/2.0 (geniş açılı) Pil 7.050 mAh, 80W kablolu hızlı şarj İşletim Sistemi Android 15 tabanlı Redmagic OS 10

Red Magic 10S Pro+ özellikleri

Ekran 6.85 inç, AMOLED, 144Hz yenileme hızı

1216 x 2688 çözünürlük, 2000 nit parlaklık İşlemci Snapdragon 8 Elite Leading Edition RAM 16/24GB Depolama 512 GB/1 TB Arka Kamera 50MP, f/1.9 (geniş açılı kamera)

50MP, f/2.2 (ultra geniş açılı kamera)

2MP, f/2.4 (makro kamera) Ön Kamera 16MP, f/2.0 (geniş açılı) Pil 7.500 mAh, 120W kablolu şarj İşletim Sistemi Android 15 tabanlı Redmagic OS 10

Red Magic 10S Pro serisi fiyatları

Red Magic 10S Pro (12 GB + 256 GB) 4.999 yuan (yaklaşık 695 dolar) Red Magic 10S Pro (16 GB + 512 GB) 5.499 yuan (yaklaşık 765 dolar) Red Magic 10S Pro+ (16 GB + 256 GB) 5.999 yuan (yaklaşık 834 dolar) Red Magic 10S Pro+ (16 GB + 512 GB) 6.299 yuan (yaklaşık 876 dolar) Red Magic 10S Pro+ (24 GB + 1 TB) 7.499 yuan (yaklaşık 1.043 dolar)