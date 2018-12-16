Realme, Tüm Cihazları için Güncelleme Takvimini Yayınladı

Realme, önümüzdeki 2 ay içinde gerçekleşmesi planlanan güncelleme takvimini yayınladı.

Realme, her ne kadar ülkemizde henüz çok duyulmuş bir telefon markası diyemesek de, son dönemlerde akıllı telefon endüstrisine bomba gibi yerleşti. Hindistan asıllı olup henüz çok yeni bir girişim olan Realme, limitli telefon modeli olmasına rağmen bu sınırlı sayıdaki modellerin her biri gerçekten oldukça kullanışlı telefonlar olması ile kullanıcı memnuniyetini yakalamayı başardı. Şimdi ise yine kullanıcılarını daha da memnun edecek şekilde Aralık ayının geri kalanında ve Ocak ayında yapacağı güncelleme takvimini herkes ile paylaştı ve kullanıcıların merakını gidermiş oldu.

Realme 1 için beklenen güncellemeler, Aralık ayının sonuna kadar şu şekilde şekillenecek :

Daha iyi bir yapay zeka

Vivid Mod

Fotoğraf Efektleri

Güvenlik Açıkları

Realme 2 ve Realme C1 için beklenen güncellemeler :

Bu iki model telefon ay sonunda Color OS 5.2 güncellemesini alacak (İçerik detayları bulunmuyor) .

Realme U1 için gelecek Ocak ayı güncelleme bilgisi :

Geliştirici modunda meydana gelen bildirim çubuğu problemi giderilecek.

Güvenlik açıkları kapatılacak.

Bunların yanında firma Twitter üzerinden yayınladığı bilgi ile tüm Realme akıllı telefonlar Ocak ayında Android Pie güncellemesine sahip olacak.