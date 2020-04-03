Realme UI, Realme 3 ve 3i İçin Erken Erişime Açıldı

Realme 3 ve Realme 3i için Realme UI Erken Erişim programı başladı. Realme 3 ve 3i kullanıcıları, başvuru yaparak Android 10'a ve yeni arayüzün getirdiği özelliklere erkenden erişebilirler.

Realme, Android 10 tabanlı Realme UI'yı birkaç ay önce duyurmuştu. Şirketin yeni arayüzü getirmeyi planladığı Realme 3 ve Realme 3i, Android 10 tabanlı Realme UI güncellemesini alacak ilk modellerden olacaklar.

Realme, her iki akıllı telefon için de Realme UI Erken Erişim programının başladığını açıkladı. Toplulukta paylaşılan duyuruya göre, Realme UI güncellemesi Realme 3 ve Realme 3i için sınırlı sayıda kullanıcıya sunulacak.

Realme UI Erken Erişim'e Nasıl Katılabilirsiniz?

Erken Erişime katılmak isteyen Realme 3 ve 3i kullanıcıları, buradaki adreste yer alan Google formunda, Realme Community kullanıcı adını, cihazlarının modelini ve IMEI numarasını girerek programa katılabilirler. Programa katılmak isteyen kullanıcıların cihazlarını RMX1821EX_11.A.26 sürümüne güncellemiş olmaları gerekiyor. Realme topluluk ekibi, bilgileri doğruladıktan sonra A.27 sürümünü onaylanmış kullanıcılara sunacak.

Kullanıcılar akıllı telefonlarını A.27 sürümüne güncelledikten sonra, Realme UI güncellemesini Ayarlar uygulamasındaki Yazılım Güncelleme kısmından alabilecekler. Ayrıca erken erişim programına katılan kullanıcıların programdan ayrılma şansı olmayacağını belirtelim.

Realme UI, çift kulaklık bağlantısı, animasyonlu duvar kağıtları, her zaman açık ekran, özelleştirilebilir simgeler, yeni şarj animasyonu, Realme Share (dosya paylaşım teknolojisi) ve daha birçok yeni özellik getiriyor.