Samsung, Performansa Yönelik Dev Davayı Kaybetti (Bilerek Oyun Performansını mı Kısıtlıyor?)

Güney Kore mahkemesi, Galaxy S21 ve S22 serilerinde oyun performansını kısıtlayan GOS yazılımını gizlediği gerekçesiyle Samsung'a para cezası verdi.

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu (FTC), Galaxy S21, Galaxy S22 ve Galaxy Tab S8 serilerinin oyun performansına yönelik yanıltıcı pazarlama yapıldığı gerekçesiyle Samsung'a dava açmıştı.

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Mahkeme süreci sonucunda Samsung'a para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Cezanın temel gerekçesi, Samsung'un söz konusu cihazlar için "en üst düzey mobil oyun deneyimi" vaadinde bulunurken, arka planda çalışan "Game Optimizing Service" (GOS) yazılımının performansı düşürdüğünü tüketicilerden gizlemesi olarak gösterildi.

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Samsung'un savunması ne oldu?

Samsung’un GOS adını verdiği optimizasyon servisi; Galaxy S21, S22 ve Galaxy Tab S8 serilerinde yüksek donanım gücü gerektiren oyunlar çalıştırıldığında işlemci (CPU) ve grafik biriminin (GPU) performansını otomatik olarak kısıyor. Bu performans sınırlaması oyun içi donmalara, gecikmelere ve grafik kalitesinde belirgin düşüşlere yol açarak kullanıcıların tepkisini çekti ve FTC'nin olaya müdahale etmesine zemin hazırladı.

FTC, cihazlardaki önceden tanımlı bu kısıtlamaların saklanmasını aldatıcı bir pazarlama faaliyeti olarak değerlendirdi. Samsung ise iddialara karşılık, GOS kısıtlamalarını devre dışı bırakma seçeneği sunan bir yazılım güncellemesi yayınladığını duyurdu. Şirket ayrıca bu mekanizmanın uzun süreli oyun seanslarında aşırı ısınmayı önleyen ve kararlılığı koruyan bir güvenlik önlemi olduğunu savundu.

Haksızlığa uğradığını belirten Samsung, Mart 2022'de cihazların çıkışından kısa bir süre sonra güncellemeyi dağıttığını ve hem yerel hem de uluslararası benzer davaların kapandığını ve geri çekildiğini vurgulayarak karara itiraz edeceğini açıkladı.