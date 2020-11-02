Çin merkezli teknoloji üreticisi realme, realme Watch'tan sonraki ikinci akıllı saati realme Watch S'i bugün düzenlenen bir etkinlikle tanıttı. Toplam 16 farklı spor modunu destekleyen akıllı saat, IP68 suya ve doza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip.

Son dönemlerin en dikkat çeken teknoloji üreticilerinden realme, bugün Pakistan'da düzenlenen bir etkinlikle yeni akıllı saatini tanıttı. realme Watch S olarak adlandırılan akıllı saat, şirketin realme Watch'tan sonraki ikinci akıllı saati olarak karşımıza çıkıyor.

IFA Berlin'de yapılan duyuruya göre şirketin, yakın zamanda realme Watch S'in Pro versiyonunu da tanıtması bekleniyor. Bugün tanıtılan realme Watch S ise akıllı saat pazarında Amazfit GTS, Honor Watch ES, Mi Watch Revolve gibi rakiplerle rekabet edecek. Dilerseniz gelin akıllı saatin neler sunduğuna ve fiyatına daha yakından göz atalım.

realme Watch S neler sunuyor?

realme Watch S, 46 mm'lik dairesel kadran ve sağ tarafta iki fiziksel düğmeyle birlikte geliyor. Otomatik parlaklık ayarı ve 100'den fazla saat yüzünü destekleyen 1,3 inçlik ekrana sahip olan akıllı saat, IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip.

Saatte yer alan sağlık özelliklerinden bahsetmek gerekirse 24 x 7 kalp atış hızı takipçisiyle gelen realme Watch S, kandaki oksijen seviyelerini izlemek için Sp02 sensörünü de bünyesinde barındırıyor. Cihazda ayrıca uyku izleyici, su içme hatırlatıcısı, meditasyon ve hareketsizlik uyarısı özellikleri yer alıyor.

Spor tarafındaysa akıllı saat, açık havada koşu, yürüyüş, kapalı alanda koşu, açık havada bisiklet, aerobik, kuvvet antrenmanı, futbol, basketbol, masa tenisi, badminton, kapalı alanda bisiklet, eliptik, yoga ve kriket dahil olmak üzere toplam 16 spor modunu destekliyor.

Çinli üretici, 390 mAh'lik kapasiteye sahip bataryayla birlikte gelen realme Watch S'in tam dolu bir bataryayla 15 güne kadar kullanım ömrü sunduğunu iddia ediyor. Bluetooth 5.0 bağlantısını destekleyen akıllı saat, bildirimler, müzik kontrolü, telefonumu bul, hava durumu tahmini, akıllı telefon kamera kontrolü ve güvenli kilit açma gibi özellikleri de kullanıcısına sunuyor.

realme Watch S fiyatı:

realme Watch S, Pakistan'da siyah, turuncu ve yeşil renk seçenekleriyle beraber 14.999 rupiden (790 TL) satışa sunulacak. Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ya da fiyatının ne olacağı henüz bilinmiyor.