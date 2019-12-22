Realme X50 5G, Gelişmiş Hızlı Şarj Teknolojisine Sahip Olacak

Realme, yakın zamanda piyasaya sürmeyi planladığı X50 5G modeli için bilgi sızdırmaya başladı. Şirketin paylaştığı bir postere göre Realme X50 5G, VOOC 4.0 Flash Charge desteğine sahip olacak.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, yakın bir zamanda Çin’de piyasaya süreceği Realme X50 5G modeli ile ilgili çeşitli bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce telefonun gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alacağını ve bu yonga setinin ısınmasını kontrol altına almak için cihaza bir sıvı soğutma tüpü yerleştireceğini açıklayan Realme, cihazın bataryası ile ilgili yeni bir poster paylaşarak bekleyenlerini heyecanlandırdı.

Realme’nin paylaştığı postere bakıldığı zaman şirketin yeni çıkaracağı akıllı telefon modeli olan Realme X50 5G’nin VOOC 4.0 Flash Charge desteğine sahip olacağı görülüyor ancak Realme, teknolojiyi direkt olarak telefonuna entegre etmemiş. Bunun yerine teknoloji üzerinde geliştirme yapan şirket, hızlı şarj özelliğinin gelişmiş bir versiyonunu akıllı telefona yerleştirerek önemli bir işe imza atmış.

30 dakikada yüzde 70 şarj garantisi

Realme X50 5G’de bulunacağı garantilenen gelişmiş VOOC 4.0 Flash Charge teknolojisi, isminden de anlaşılabileceği üzere telefonun oldukça kısa bir sürede şarj olabilmesini sağlıyor. Realme’nin açıklamalarına göre VOOC 4.0 Flash Charge özelliği, yalnızca yarım saatte telefonun şarjının %70 oranında dolmasını sağlıyor.

Realme, şarj teknolojisinin yanı sıra telefonun Wi-Fi ve 5G ağlarına aynı anda bağlanabilmesine olanak sağlayan çift kanal desteğini de sunacak. Gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alacağı onaylanan cihazın 6,44 inçlik FHD+ S-AMOLED ekrana sahip olacağı ve bu ekranın 90 Hz yenileme hızına sahip olacağı belirtildi.

Android 9.0 Pie tabanlı ColorOS 7 arayüzü ile piyasaya sürülecek olan telefon; 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı, 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı seçenekleri ile satışa çıkacak. Cihazın ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne olacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor olsa da detayların yakın zamanda paylaşılacağı düşünülüyor.