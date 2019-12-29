Çin'in önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Realme, X50 modelinin lansmanını gerçekleştirmek için gün sayıyor. Dikkat çeken özelliklere sahip cihaz hakkında bir paylaşım yapan Realme'nin ürün müdürü, telefonun pil ömrünü de ortaya çıkardı.

Akıllı telefon sektöründe son dönemde Çinli üreticilerin yükselişte olduğu herkesçe görülen bir gerçek. Bu yükselişte payı olan aktörlerden biri de Realme. Çinli akıllı telefon üreticisi, 7 Ocak 2020 tarihinde yeni cihazı Realme X50'nin lansmanını gerçekleştirecek ve önemli bir fiyat/performans cihazını akıllı telefon dünyasına kazandıracak.

Daha önce Snapdragon 765G SoC işlemciyle geleceği ve 5G bağlantı desteği sunacağı öğrenilen Realme X50, görünüşe göre bataryasıyla da kullanıcılarını memnun edecek. Realme'nin ürün müdürü Wang Wei Derek'in Weibo hesabından paylaştığı son ekran görüntüsünde Realme X50'nin bir günlük kullanımdan sonra %62 şarja sahip olduğu görülüyor. Bu da telefonun aslında pil ömrünün neredeyse eski telefonlara kafa tutacağını gösteriyor.

Bir günlük kullanımdan sonra %62 şarjla görülen Realme X50:

Paylaşılan ekran görüntüsü, cihazın pil ömrü hakkında önemli bir detayı gün yüzüne çıkarıyor ancak kullanım yoğunluğunun kişiden kişiye değişmesi nedeniyle bu parametrenin değerlendirmesine temkinli yaklaşmak gerekiyor. Snapdragon 7xx ailesinde yer alan yonga setlerinin önemli oranda güç tasarrufu sunacağı düşünüldüğünde Realme'nin bu tasarrufu cihazın bütününe yansıtmış olabileceğini söyleyebiliriz.

Şirketin yöneticilerinden birinin paylaştığı farklı bir görüntüdeyse cihazın kutusu ortaya çıktı. Sarı renkte bir kutuda gelecek olacak cihazda, görseldeki detaylara göre 8 MP + 32 MP çözünürlüğünde ön kameraların konumlandırılacağı iki delik bulunacak. Ayrıca cihazdaki parmak izi sensörü, telefonun yan panelinde yer alacak.

Realme X50 hangi özelliklere sahip olacak?

Cihaz hakkında daha önce ortaya atılan iddialara göre Realme X50, 6,44 inçlik 90 Hz yenileme hızına sahip FHD+ bir ekranla gelecek. 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM+ 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama şeklinde 3 farklı versiyonu olacak cihazın arka kısmında, 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP çözünürlüğünde kameraların yer aldığı dörtlü kamera kurulumu tercih edilecek.

Ön kısmında 8 MP + 32 MP çözünürlüğünde iki kameranın yer alacağı Realme X50, 4.500 mAh gibi büyük bir bataryayla gelecek. Telefonda aynı zamanda Super VOOC 4.0 hızlı şarj desteği bulunacak. Realme X50'nin 6 GB RAM + 128 GB depolamalı modelinin 500 dolar (2.975 TL) civarında bir fiyat etiketiyle çıkış yapması bekleniyor. Telefonun ülkemize gelip gelmeyeceğini ise önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.