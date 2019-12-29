Realme, 100 W Hızlı Şarj Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor

Realme, akıllı telefon üreticileri arasındaki hızlı şarj teknolojisi yarışına yeni bir soluk getiriyor. Realme SuperDart markasını tescilleten şirket, 100 W hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Akıllı telefon üreticileri, teknolojinin gelişmesi ile birlikte birçok alanda birbirleriyle çok daha sert bir şekilde rekabet etmeye başladılar. Özellikle kamera ve depolama alanı konusunda fazlasıyla rekabet eden akıllı telefon üreticilerinin birbiriyle çarpıştığı bir diğer nokta ise batarya konusu. Batarya kapasitesini git gide artırmaya başlayan şirketler, bununla birlikte bu bataryaları daha çabuk doldurmaya yarayacak hızlı şarj teknolojileri de geliştiriyorlar.

Şu anda piyasadaki en gelişmiş hızlı şarj teknolojisini Oppo sunuyor. 65 W SuperVOOC 2.0 Flaş Şarj teknolojisini sunan Oppo, Reno Ace modelinin içerisindeki 4000 mAh kapasiteli bataryayı bomboşken yalnızca yarım saatte tamamen dolu hale getirebiliyor. Oppo’nun teknolojisini takip etmeye çalışan diğer şirketlerin arasında, Oppo’nun kardeş şirketi Realme de bulunuyor. Şirketin SuperDart ismini verdiği teknoloji, hızlı şarj teknolojisini yeni bir boyuta taşıyacak.

Realme SuperDart, 100 W hızlı şarj desteği sunacak

Raporlara göre piyasadaki en iyi hızlı şarj teknolojisine sahip olan Oppo, bu teknolojiyi daha da ileri taşıyarak 100 W hızlı şarj teknolojisine ulaşmaya çalışıyor ancak Realme'nin bu hedefe daha yakın olduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkan bazı görüntüler, Realme’nin yeni bir marka tescil başvurusunda bulunduğunu gösteriyor. Realme SuperDart markasını tescilleten şirketin bu markasının yeni hızlı şarj teknolojisi üzerine olduğu düşünülüyor.

Realme’nin tescil başvurusunda bulunduğu SuperDart markası, şirketin üzerinde çalıştığı 100 W hızlı şarj teknolojisi olabilir. Ortaya çıkan bilgilere göre eğer şirket 100 W hızlı şarj teknolojisi üzerine çalışmıyor olsa da hali hazırda bulunan 66 W hızlı şarj teknolojisinin üzerindeki bir teknoloji Realme SuperDart markası altında piyasaya sunulacak. Bunların yanı sıra Huawei, Oppo, Realme ve Xiaomi gibi markaların yanı sıra Vivo da önümüzdeki yıl içerisinde 120 W Süper Flaş Şarj teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor.