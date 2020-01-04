Realme X50 5G'nin Özellikleri TENAA Üzerinde Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz haftalarda ufak tefek detayları belli olan Realme X50 5G, TENAA üzerinde ortaya çıktı. Telefonun TENAA’da listelenmesiyle birlikte teknik detayları da belli oldu.

Merkezi Çin’de bulunan akıllı telefon üreticisi Realme, 5G destekli ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Realme, aslında piyasaya süreceği telefonlarla ilgili ufak tefek bilgiler sızdırmasıyla ünlü bir şirket. Geçtiğimiz haftalarda yeni akıllı telefonu Realme X50 5G'nin gelişmiş hızlı şarj desteğine sahip olacağını ve gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alacağını paylaşan şirket, daha sonrasında da telefonun bazı görüntülerini internet ortamında yayınlamıştı.

2020 yılına bomba gibi girmek isteyen akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefon modeli olan Realme X50 5G’yi TENAA üzerinde listeledi. Bu listeleme, telefonun bu zamana kadar bilinmeyen tüm teknik detaylarını gözler önüne serdi. Daha önce şirket tarafından yayınlanan bilgileri hatırlamak gerekirse Realme X50 5G, geliştirilmiş VOOC 4.0 hızlı şarj desteğine sahip olacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden alacak olan cihazın işletim sisteminin Android 10 olacağı da doğrulanmıştı.

Ekran

TENAA üzerinde listelenen bilgiler, telefonun 6,67 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olacağı iddialarını çökertti. Realme X50 5G, 6,57 inçlik Full HD+ (1080 x 2340 piksel) bir TFT LCD ekrana sahip olacak. Ekranın yenileme hızının ise 90 Hz olacağı doğrulandı. Ekranda bir TFT paneli bulunacağından ötürü Realme X50 5G’nin ekranında parmak izi tarayıcı bulunmayacak.

Yonga Seti

Realme’nin yeni akıllı telefon modelinin gücünü Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden alacağı onaylandı ve telefon hakkında daha önce ortaya çıkan iddialar bu noktada doğrulanmış oldu. Bu yonga setinin çalışma hızının 2,4 GHz olduğu belirtildi.

Depolama alanı ve RAM

Realme X50 5G; 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine sahip olarak piyasaya sürülecek. Bu RAM seçeneklerinin dışında 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı belirtilen Realme X50 5G, kullanıcılar için oldukça yeterli bir performans sunacak gibi duruyor.

Kamera

Realme’nin yeni modeli X50 5G, kamera konusunda da oldukça iddialı geliyor. Arkasında dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak olan cihaz, 64 MP’lik bir ana kamera sensörüne ev sahipliği yapıyor. Bu kameranın yanında ise 12 MP, 8 MP ve 2 MP olmak üzere üç adet daha sensör bulunuyor. Bu sensörlerin sırasıyla telefoto sensörü, ultra geniş açılı sensör ve makro sensörü olduğu düşünülüyor. Cihazın önünde ise iki adet kamera bulunuyor. Bu kameralar sensörlerinden birisi 16 MP, diğeri ise 8 MP çözünürlüğe sahip.

Batarya

Daha önce de şirket tarafından resmi bir şekilde yayınlanan bilgilere göre Realme X50 5G’nin bataryası, geliştirilmiş bir VOOC 4.0 Flaş Şarj desteğine sahip olacak. Geliştirilmiş hızlı şarj desteğine sahip olan cihazın batarya kapasitesinin ise 4.100 mAh olduğu belirtiliyor.

Fiyat ve çıkış tarihi

Realme, X50 5G modeli için henüz resmi olarak bir fiyat duyurusu yapmadı ancak telefonun 7 Ocak 2020 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Resmi olmayan bazı iddialara göre cihazın en ucuz varyantı 2.199 Çin Yuanı (1.885 TL) olacak.

Realme X50 5G teknik özellikleri