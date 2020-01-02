Realme CEO'su, Realme X50'nin Arka Tasarımını Paylaştı

Akıllı telefon piyasasında dişli bir rakip olma yolunda ilerleyen Realme, şirketin ilk 5G destekli akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Gelecek hafta tanıtılacak cihazın arka tasarımı, şirket CEO'su tarafından paylaşıldı.

Piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla tüketicilerin beğenisini toplamayı başarmış Realme, şirketin ilk 5G telefonunu piyasaya sürmek üzere hazırlıklarına devam ediyor. Realme X50 5G isimli cihazın resmi tanıtımına yalnızca birkaç gün kalmışken şirketin CEO’su, heyecanlandıran detaylar paylaştı.

Realme CEO’su Madhav Sheth, şirketin ilk 5G akıllı telefonu olacak Realme X50 5G'nin resimlerini paylaştı. 7 Ocak’ta tanıtılacak akıllı telefonun arka kısmını tamamen gösteren resimler, cihazın şık ve güzel bir tasarıma sahip olacağını kanıtladı.

Realme X50'nin arka tasarımını gösteren fotoğraflar paylaşıldı:

Madhav Sheth’in paylaştığı resimlerde cihazın arka tasarımının yanı sıra dörtlü kamera kurulumunu da görebiliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bazı haberlere göre bu kurulumda 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geçiş açı sensörü, 13 MP telefoto sensörü ve 2 MP makro kamerası bulunacak.

Cihazın ön kısmı ise geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Bu kez paylaşımı yapan şirketin CEO’su değil, Realme’nin kendisiydi. Şirket, Realme X50 5G’nin bulunduğu posteri paylaşmış, cihazın ön ekranı da böylelikle tüketicilerin beğenisine sunulmuştu.

Yine internette ortaya çıkan bazı bilgilere ve posterin kendisine göre Realme X50, ön kamera kurulumunda iki kameraya sahip olacak. Bunlardan birincisi 32 MP’lik ana kamera olurken ikincisi 8 MP ultra geniş açılı kamera olacak. Cihazın ekranı ise delikli ekran yapısına sahip olacak.

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız şu haberde Realme X50’nin pil ömrünü sizlerle paylaşmıştık. Realme ürün müdürü Wang Wei Derek’in Weibo hesabından yapılan paylaşımda Realme X50’nin bir günlük kullanım sonucunda yalnızca %62 şarj düzeyine düştüğü gözlemlenmişti.

Tabii cihazın hangi şartlar altında kullanıldığını net olarak bilmiyoruz. Yine de cihazın bataryasının iyi bir kapasiteye sahip olacağını söyleyen bazı kaynaklar mevcut. Bu kaynaklara göre Realme X50, 4.500 mAh’lik büyük bir bataryayı barındıracak ve Super VOOC 4.0 hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Realme X50 tanıtımının detaylarını kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin. Bakalım Realme X50 hakkında ortaya atılan bu iddialar karşılığını bulacaklar mı?