Çin merkezli akıllı telefon üreticisi realme'nin yeni akıllı saati için bir tanıtım videosu yayınlandı. Bir Bollywood yıldızının yer aldığı tanıtım videosunda, saatin AMOLED ekrana sahip olacağı belirtildi.

Akıllı telefon üreticileri bir yandan akıllı telefonlarını çıkarırken bir yandan da akıllı saatler geliştiriyorlar. Akıllı saat geliştiren akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi de BBK Electronics'in alt kuruşlarından realme.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi, geçtiğimiz ay Watch S adını verdiği modelini tanıtmıştı. Görünüşe göre realme Watch S'i şimdi de Pro varyantı takip edecek. Şirket, geçtiğimiz günlerde Watch S Pro'ya bir fotoğraf yayınlamıştı, şimdi de bunu Twitter'da paylaşılan bir tanıtım videosu takip etti.

realme Watch S Pro, AMOLED ekranla birlikte gelecek

realme Link (@realmeLink) resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, akıllı saatin AMOLED ekranına dikkat çekildi. Paylaşılan videoda, Hindistan sineması Bollywood'un ünlü aktrislerinden Shraddha Kapoor yer aldı.

Şu an için saate dair AMOLED ekranı ve kalp atış hızı sensörü dışında çok fazla şey bilinmiyor. Şirketin, ilerleyen günlerde yeni akıllı saatine dair paylaşımlarla birlikte daha fazla bilginin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Paylaşılan tanıtım videosuna ek olarak realme Hindistan ve Avrupa CEO'su Madhav Sheth de Watch S Pro'nun prototipinin gösterildiği bir fotoğraf paylaştı. Yukarıda da görebileceğiniz fotoğrafta dairesel ekranlar ve bazı fiziksel düğmeler yer alıyor. Hepsinin ekranı dairesel tasarıma sahip olsa da farklı materyallerden yapılmış kayışların olduğu görülüyor.

Watch S Pro'nun 1,3 inç LCD ekran ve 390 mAh bataryalı Watch S'e göre bazı geliştirmelerle gelmesi bekleniyor. Şu an için bu akıllı saatin fiyatına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.