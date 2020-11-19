Realme 7 5G Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Realme'nin "Herkes için 5G" başlığı ile duyurusunu gerçekleştirdiği yeni akıllı telefonu Realme 7 5G tanıtıldı. Cihaz, Black Friday kampanyasında alacağı indirim ile Avrupa'nın en uygun fiyatlı 5G telefon olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, yeni akıllı telefonu Realme 7 5G’yi tüketicilerin beğenisine sundu. Delikli ekranı ve ince çerçeveli tasarımı ile oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunan akıllı Realme 7 5G, genel anlamda günümüz akıllı telefon tasarım trendlerini yakından takip ediyor.

6,5 inç boyutunda Full HD+ LCD ekrana sahip olan Realme 7 5G, 120 Hz ekran yenileme hızı ile akıcı bir görsel deneyim sunuyor. Cihaz, MediaTek’in Dimensity 800U işlemcisinden güç alıyor ve bu gücü 6 ya da 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile destekliyor.

Kullanıcılara dörtlü bir arka kamera kurulumu sunan Realme 7 5G, f/1,8 diyafram açıklığına sahip olan 48 MP ana kamerayı 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP monokrom ve 2 MP makro kamera ile destekliyor. Cihazın ekranındaki delikte ise 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

Realme 7 5G’nin en önemli özelliklerinden biri de çift 5G SIM desteğine sahip olması. Böylece çift SIM karta sahip olan kullanıcılar dahi yeni nesil bağlantı teknolojisinden faydalanabiliyor. Cihaz, çift 5G SIM desteğinin getirdiği ağır enerji yükünü ise 5.000 mAh’lik bataryasıyla karşılıyor.

Realme 7 5G özellikler

İşlemci: MediaTek Dimensity 800U

RAM: 6 GB/8 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,5 inç Full HD+ 120 Hz LCD

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5.000 mAh, 30W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Realme 7 5G fiyatı

Realme, yeni akıllı telefonunun şu an için yalnızca 6 GB RAM + 128 GB depolama sahip versiyonunun fiyatını açıklamış durumda. 6 GB Realme 7 5G, genel olarak 279 Sterlin (yaklaşık 2.811 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olsa da Amazon ile yapılan ortaklık sonucunda Black Friday indirimlerinde 229 Sterlin (yaklaşık 2.307 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak. Bu 50 Sterlinlik indirim, Realme 7 5G’yi Avrupa’nın en uygun fiyatlı 5G telefonu yapacak.