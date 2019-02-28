Reddit, Gerçek Parayla Bahşiş Sistemini Test Ediyor

Çeşitli sosyal medya platformlarında yer alan bahşiş sistemlerinin bir benzerini de Reddit test ediyor. Reddit bahşişlerde gerçek parayı kullanmayı amaçlıyor.

Farklı sosyal mecraların kendilerine has bahşiş sistemleri var. Twitch gibi mecralar doğrudan doğruya bahşiş parası olarak görülebilecek sanal paralar satıyor.

Reddit ise gerçek parayla bahşiş verilebilen bir sistem üzerinde çalışıyor. Şu anda yalnızca tek bir subredditte geçerli olan sistemden bahşiş alabilen tek bir kullanıcı var. Sadece r/shittymorph subredditinde Reddit kullanıcısı shittymorph’a bahşiş verilebiliyor.

Reddit’ten bir sözcü, her zaman için kullanıcılarını güçlendirecek özellikler üzerine denemeler yaptıklarını ve bu bahşiş sisteminin de bunlardan biri olduğunu söylüyor. Bahşişlerin yalnızca küçük bir kısmı kesintiye uğruyor.

Reddit yöneticisi internetmallcop, özelliği r/shittymorph’da duyurdu. Test sırasında, subreddite üye olan herkes kullanıcıya ‘tip’ butonunu kullanarak bahşiş verebiliyor. Sistemdeki hazır bahşişler 3, 5 ve 10 dolar olsa da kullanıcılar 100 dolara kadar kişiselleştirilmiş meblağlar ödeyebiliyorlar. Kredi kartı bilgilerinin girileceği bir alan da bu seçimin ardından açılıyor. İşlem Stripe üzerinden gerçekleştiriliyor.

100 dolarlık bir bahşişten Reddit’in payı 18.5 dolar, Stripe’ın payı ise 3 dolar oluyor. Reddit kullanıcıları hali hazırda Reddit Silver ve Reddit Gold adlı sanal paraları birbirlerine verebiliyorlar.