Twitch üzerinden RuneScape oyunu yayını yapan Sick_Nerd isimli bir yayıncı, 70.000 dolar değerinde Bitcoin bağışı yapılması üzerine neye uğradığını şaşırdı.

Pek çok yayıncının hayali olan tek kalemde büyük miktar bağış elde etme mevzusu, Sick_Nerd adlı kullanıcı için gerçek oldu. Oyun yayın platformu Twitch üzerinden yayın yapan yayıncının, bağış yapıldığı anda yaklaşık olarak 2,000 izleyicisi vardı. Bu esnada “lightpuma” adlı bir izleyici, yayıncıya tam 70,000 dolar değerinde Bitcoin bağışladı. Yayıncı adeta şok geçirirken, bazı izleyiciler de yayıncının tepkilerini kaydetti.

Sick_Nerd dün Twitter’da konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, “Her kimsen gerçekten sana çok teşekkür ederim. Bu gerçekten de hayat değiştirecek miktarda bir para. Ne olacağına bakalım. Seni çılgın.” ifadelerini kullandı. Attığı ikinci bir tweette ise “Ne düşüneceğimi bile bilmiyorum.” ifadesini kullandı.

Jagex’in geliştirdiği RuneScape, 2017 yılında 250 milyondan fazla kullanıcısıyla dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip çok oyunculu video oyunu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer almıştı.

Twitch, 2018’in ortalarında Streamlabs üzerinden Paypal’a ek olarak kripto para ile bağış alınmasını da mümkün hale getirmişti. Twitch üzerinde Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin ve Ethereum ile bağış yapmak mümkün.