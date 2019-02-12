Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Reddit'in değeri yapılan açıklamaya göre 300 milyon dolar daha arttı.

Dünyanın en popüler platformlarından olan Reddit, 200 milyon dolarlık yatırımı aldığından bu yana değerine değer katıyor. Sitenin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, platformun değeri 300 milyon dolar daha artarak 3 milyar dolara yükseldi. Sitenin 2017 yılındaki değeri ise 1,8 milyar dolardı.

Dünyanın en büyük sosyal mecralarından olan platform, geçmişte nefret söylemleri, sanal korsanlık gibi tartışma yaratan konulardaki gevşek düzenlemeleri yüzünden oldukça eleştirilmişti. Ancak platform daha iyi bir reklam modeline sahip olabilmek için geçtiğimiz yıllarda ‘temizlik’ yapmaya başlamış ve reklam verenlerin de dikkatini çekmişti.

Reddit, aylık aktif kullanıcı sayısında 330 milyon gibi devasa rakamlara ulaşan bir platform ki bu sayı neredeyse Twitter ile aynı seviyeye denk geliyor. Fakat para kazanma konusunda henüz o kadar efektif olabilmiş değil. CNBC’nin haberine göre, şirketin yıllık kazancı 100 milyon dolar civarında.