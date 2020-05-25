Redmi K30i 5G Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Daha önce pek çok sızıntı ve söylentiye konu olan Redmi K30i 5G, nihayet resmi olarak karşımıza çıktı. Geçen yıl piyasaya sürülen Redmi K30 5G ile aynı tasarıma sahip olan akıllı telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 FHD+ IPS LCD ekran ve 48MP ana kamera gibi özelliklerle geliyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni modeli Redmi K30i 5G’yi tanıttı. Telefonun hem tasarımı hem de teknik özellikleri, geçen yılın sonlarında piyasaya sürülen Redmi K30 5G ile aynı görünüyor. Göze çarpan tek değişiklik ise Redmi K30i 5G'nin, geçen yılki modelde gördüğümüz 64 MP sensör yerine, 48 MP birincil kameraya sahip olması.

Redmi K30i 5G, 1080 x 2400 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç FHD+ IPS LCD ekranla geliyor. Yüzde 84.8 ekran/gövde oranına sahip panelin sağ üst tarafında bulunan kapsül şeklindeki delikte, 20 MP + 2 MP olmak üzere ikili selfie kamerası bulunuyor. Arka bölümde ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera, 5 MP süper makro lens ve son olarak da 2 MP derinlik lensi yer alıyor.

Redmi K30i 5G tasarımı

Gücünü, Qualcomm’un Snapdragon 730G yonga setinden alan Redmi K30i 5G, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Kutusundan Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzü ile çıkan akıllı telefon, 30W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh büyüklüğünde bir bataryadan besleniyor. Redmi, pilin 0'dan yüzde 100 doluluğa ulaşması için 57 dakikanın yeterli olduğunu söylüyor.

165,3 x 76,6 x 8,8 mm boyutlarında ve 208 gram ağırlığında olan Redmi K30i 5G, bağlantı tarafında NFC, Bluetooth 5.1, kızılötesi bağlantı noktası ve USB Type-C portu gibi özelliklerle geliyor. Bu arada karşılaştırma için, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Redmi K30 5G modelinin özelliklerini de buraya bırakalım.

Redmi K30i 5G fiyatı

Yukarıda da belirttiğim gibi Redmi K30i 5G, 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere tek bir yapılandırma seçeneğine sahip. 2 Haziran’da beyaz, mor, mavi ve kırmızı renklerde satışa sunulacak olan cihaz için 1.999 yuan (280 dolar - 1.906 TL) fiyat etiketi belirlenmiş. Redmi K30i 5G'nin teknik özelliklerine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

Redmi K30i 5G özellikleri