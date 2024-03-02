Renault CEO'su Fabrice Cambolive, önümüzdeki 10 yıl tüm segmentlerde hem elektrikli hem benzinli hibrit otomobiller piyasaya sürmeyi planladıklarını ifade etti. Bu, Renault'un 2030 yılından itibaren Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satma planını iptal ettiği anlamına geliyor.

Otomotiv sektörü, son birkaç yılda elektrik dönüşümünü biraz fazla hızlandırmıştı. Öyle ki pek çok marka içten yanmalı motorlara kalıcı olarak veda edecekleri tarihleri dahi açıklamıştı. Ancak tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisi, beklenenin aksine artacağına azaldı. Özellikle devlet teşviklerinin sona erip fiyatların yükselmesiyle elektrikli otomobillerin yaygınlaşma ivmesi ciddi anlamda geriledi.

Bu durum, otomobil şirketlerinin elektrikli otomobillere geçiş planlarını daha gerçekçi şekilde değiştirmesine yol açtı. Bunun en bariz örneği, 2030 yılından itibaren yalnızca elektrikli otomobil satacağını açıklayan Mercedes-Benz'in bu planını iptal ederek 2030 yılında modellerinin yalnızca yarısının elektrikli olacağını açıklaması oldu. Görünen o ki Renault'un planı da bu şekilde değişmiş durumda…

Renault'un yalnızca elektrikli otomobil satma planları ertelenmiş gibi görünüyor

Cenevre Otomobil Fuarı'nda Automotive News'e röportaj veren Renault CEO'su Fabrice Cambolive, stratejilerinin tüm otomobil segmentlerinde çift ayağa sahip olmak olduğunu söyledi. Yani Renault, Twingo gibi küçük şehir otomobillerinden Talisman gibi D segment araçlara kadar Renault, hem içten yanmalı motora da sahip hibrit otomobiller hem de tam elektrikli otomobiller piyasaya sürmeyi planlıyor.

Aslına bakacak olursanız Renault, 2022 yılında yapmış olduğu açıklamada tıpkı Mercedes-Benz gibi 2030 yılından itibaren Avrupa'da sadece tam elektrikli modeller satışa sunacağını söylemişti. Ancak Cambolive, bahsettiği "çift ayak" stratejisinin 10 yıl devam edebileceğini dile getirdi. Bu da yalnızca elektrikli otomobil satma planlarının en az 2034 yılına kadar ertelendiğini gösteriyor.