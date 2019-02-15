NASA Yakında Ay’a Kalıcı Olarak Geri Dönecek

NASA’nın Ay'a dönüş planları son dönemde hızlanmış durumda. Bu defa Amerikan Uzay Ajansı Ay’a kalıcı olarak gidecek.

Son dönemde Ay yolculukları ve Ay’da yapılan çalışmalar yeniden popüler oldu. Çin’in Chang’e-4 görevinin başarısı, Ay yüzeyinin fotoğraflarının çekilmesi derken son olarak da NASA, kalıcı bir Ay görevine başladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da desteklediği planlara göre uzay ajansı, özel kuruluşlardan da yardım alarak en kısa sürede Ay’a tekrar bir seyahat gerçekleştirecek. Açıklamalar yapan NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, 2028 yılına kadar tekrar gök cismine astronotlar göndermeyi hedeflediklerini söyledi.

“Bu defa, Ay’a gittiğimizde orada gerçekten kalacağız. Bayrak ve ayak izleri bırakıp eve döndükten sonra 50 yıl gitmemezlik yapmayacağız.” diyen Bridenstine, “Dünyadaki diğer bütün ülkelerden farklı şekilde yapıyoruz. Yaptığımız şey sürdürülebilir olacak böylece düzenli olarak insanlarla gidip gelmek mümkün olacak.” ifadelerini kullandı.

Ay’a ayak basan son insan, Aralık 1972’de Apollo 17 görevi sırasında uydunun yüzeyinde yürüyen Eugene Cernan olmuştu.

NASA, Ay’a insan yollamadan önce 2024’te insansız bir iniş gerçekleştirmeyi planlıyor ve şimdiden özel sektör temsilcilerinden aracın inşası için teklifleri almaya başladı. Teklif vermek için son tarih ise 25 Mart. İlk eleme ise mayıs ayında yapılacak.

NASA yetkilisi Thomas Zurbuchen, mümkünse bu yılı uçarcasına geçirmek istediklerini ve hızlı ilerlemek istediklerini söylese de bunun mümkün olamayabileceğini de söyledi.

NASA’nın planları, 2017 yılında Trump tarafından imzalanan Uzay Politikası Yönergesi’ne göre şekillendiriliyor. Bu yönergeye göre Mars’a yapılacak insanlı görevden önce Ay’a geri dönülecek.

NASA, 2026 yılında Ay’ın yörüngesinde çalışacak küçük bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor. Bu istasyon, uyduya yapılacak seyahatler için terminal vazifesi görecek. İstasyonun adı ise Gateway olacak.

NASA, farklı ülkelerden gelecek tekliflere de açık olduğunu belirtiyor. Ajansın amacı en kısa sürede Ay yolculuğunu gerçekleştirmek. NASA’nın 2020 yılında -hatta mümkünse bu yıl bitmeden- uydunun yüzeyine bilimsel ekipmanlar göndermek istediği biliniyor.