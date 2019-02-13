NASA, Haber Gelmeyen Mars Aracının Kaderini Açıklıyor

Güneş enerjisiyle çalışarak Mars yüzeyinde görev yapan Mars aracı Opportunity’den en son Haziran 2018’de sinyal alındı. 15 yıldan beri Kızıl Gezegen’de görev yapan emektar aracın bir kum fırtınasının ortasında kaldığı belirlenmişti. NASA, umudu iyice kestiği Opportunity için bir cenaze töreni düzenlemeye hazırlanıyor.

2004 yılında kısa süreli bir görev için Mars’a gönderilen Opportunity, 2018 Haziran ayına kadar aralıksız şekilde çalışarak Kızıl Gezegen hakkında pek çok sorumuza yanıt sundu. Emektar araç, geçtiğimiz Haziran’da ortasında kaldığı kum fırtınasından sonra bir daha Dünya’ya sinyal gönderemedi.

NASA araca ulaşmaya çalışsa da artık umutlar tükenmiş durumda. Mars’ın şiddetli kum fırtınasıyla taşınan malzelemelerin, aracın güneş panellerini tamamen kapattığı düşünülüyor. Böyle bir durumda bataryasını sonuna kadar kullanan Oppotunity, tekrar şarj depolayamadığı için kapanmış olabilir.

Gönderildiğinde sadece 90 gün çalışması için programlanan Opportunity, tüm beklentileri aşarak yıllarca çalışmaya devam etti. NASA, yapılan açıklamalara göre en son 12 Şubat 2019 akşamı araçla iletişim kurmaya çalıştı, ancak cevap alınamadı.

NASA, bugün (13 Şubat 2019) TSİ 22.00’da YouTube üzerinden Oppotunity’nin bundan sonraki kaderini açıkalayacak. Yayını aşağıdan takip edebilirsiniz: